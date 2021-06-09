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Pearson'ın Kariyer Akademisi Programı 8 milyon üniversiteliye kariyer yolu çizecek - Son Dakika

Pearson'ın Kariyer Akademisi Programı 8 milyon üniversiteliye kariyer yolu çizecek

09.06.2021 10:33
Pearson'ın Kariyer Akademisi Programı 8 milyon üniversiteliye kariyer yolu çizecek, System.String[]

Eğitim kurumu Pearson, mesleki becerilerini geliştirmek ve gelecekte daha iyi istihdam olanaklarına erişmelerine yardımcı olmak için dünya genelinde yürüttüğü Kariyer Akademisi Programı'nı Türkiye'de uygulamaya başlayarak, 8 milyon üniversiteliye kariyer yolu çizeceklerini duyurdu.

Eğitim kurumu Pearson, mesleki becerilerini geliştirmek ve gelecekte daha iyi istihdam olanaklarına erişmelerine yardımcı olmak için dünya genelinde yürüttüğü Kariyer Akademisi Programı'nı Türkiye'de uygulamaya başlayarak, 8 milyon üniversiteliye kariyer yolu çizeceklerini duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, 8 milyon 240 bin 997 üniversite öğrencisinin bulunduğu Türkiye'de üniversite mezunlarının kariyer hayatını şekillendirmesi için yeni projeler geliştiriliyor. Kariyer hayatında mesleki yetkinliklerin en az akademik başarı kadar önem taşıdığına dikkat çekilirken bu alanda önemli bir hamle de eğitim kurumu Pearson'dan geldi. Kurum, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek ve gelecekte daha iyi istihdam olanaklarına erişmelerine yardımcı olmak için dünya genelinde yürüttüğü Kariyer Akademisi Programı'nı Türkiye'de uygulamaya başlayacağını duyurdu. Türk eğitim sistemi ve kültürünün ihtiyaçlarına uygun olarak uyarlanan program, üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri ile yeni mezunlara 21'inci yüzyılın iş dünyasında kendilerinden beklenen yetkinlikleri kazandırmayı amaçlıyor.

ÖĞRENCİLER YETKİNLİKLERİNİ 'DİJİTAL KİMLİK' İLE ŞİRKETLERE GÖSTERECEK

Kurumun program müfredatı ile ilgili yaptığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türkçeye çevrilen Kariyer Akademisi Programı müfredatında, online dersler ve sınavların yanı sıra vaka çalışmaları ve etkinlikler gibi uygulamalı eğitimlerin de yer alacağı bildirildi. Uluslararası değerlendirme tekniklerinin baz alındığı program, öğrencilerin mesleki becerilerini deneyimsel öğrenme ile iş başında geliştirmelerine ve sergilemelerine olanak sunacak. Kazanılan başarı ve beceriler ise dijital rozetlerle ödüllendirilecek. Bu sayede iş arayan mezunlar ile potansiyel işverenler arasında şeffaf ve etkili bir iletişim kurulmasını sağlayan 'dijital kimlik'ler oluşturulacak."

"AKADEMİK BAŞARI KADAR KARİYER PLANLAMASI DA ÖNEMLİ"

Konuya ilişkin ayrıntıları aktaran Pearson Türkiye Pazarlama Direktörü Işıl Berkan, "Kurum olarak temel amacımız öğrencileri geleceklerine hazırlamak. Küresel salgına rağmen, öğrenciler mezun olma ve kariyerlerini sürdürme planlarında ilerlemeye devam ediyor. Bunu başarmak için yalnızca akademik başarıya odaklanmak yeterli değil. Günümüzde öğrencilere hem akademik hem de kariyer hazırlığı içeren bütünsel bir yaklaşım sunulması gerekiyor. Pearson Kariyer Akademisi Programı bu noktada öğrencilerin kariyer yolculuklarında nereye gitmek istediklerini ve hedeflerine nasıl ulaşacaklarını keşfetmeleri için bir yol haritası görevi görüyor. İçerdiği pratik ve teorik bilgi kombinasyonunun yanı sıra çağın gereklerine uygun, çevrimiçi ve uçtan uca bir kariyer hazırlık süreci sunuyor" dedi.


Pearson'ın Kariyer Akademisi Programı 8 milyon üniversiteliye kariyer yolu çizecek

Üniversite, İstihdam, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pearson'ın Kariyer Akademisi Programı 8 milyon üniversiteliye kariyer yolu çizecek - Son Dakika


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