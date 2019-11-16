Peçeli altın hırsızları küçük çocuğun yüzü sayesinde yakayı ele verdi

Peçeli altın hırsızları güvenlik kameraları sayesinde 1 saat içerisinde yakalandı

HATAY - Hatay'da, bir kuyumcuya girerek soygun gerçekleştiren peçeli altın hırsızları, aralarında bulunan küçük kız çocuğunun güvenlik kamerasına yansıması nedeniyle yakayı ele verdi. Kısa süre içerisinde yakalanan 5 hırsız, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde peçeli çarşaf giyerek bir kuyumcuya giren İ.P., K.M., Ç.P., S.P. ve 16 yaşındaki B.P., kuyumcuyu oyalayarak 60 bin lira değerindeki altınları çaldı. Aralarında bulunan küçük kız çocuğunun güvenlik kamerası tarafından görüntülerini inceleyen polisler, peçeli altın hırsızlarını 1 saat içerisinde yakaladı. Altınları çalan peçeli hırsızlar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye götürülen zanlılardan birinin henüz 7 aylık bebeği olduğu görülürken, aralarından birinin ise gülerek ilerlediği görüldü.

Kuyumcu erken fark etse de altınların çalınmasına engel olamadı

Görüntülerde, peçeli hırsızların ilk girdikleri andan itibaren niyetlerinin iyi olmadığını fark eden kuyumcu, şüphelilere dükkandan çıkın işareti yaptığı görülüyor. Kuyumcuya para göstererek satın almaya geldiklerini vurgulayan hırsızlardan biri kuyumcunun dalgınlığından yararlanarak camekanda bulunan altınları çalıyor. Çalınan altınların dışarıda bekleyen bir diğer hırsıza verdiği ve altını alan hırsızında hızla gözden kaybolduğu görülüyor. İşletme içerisinde bulunan bir başka kuyumcu ise şüphe üzerine şahısların olduğu noktaya geliyor. Kuyumcu camekandaki altınları göremeyince hemen harekete geçerek zanlıları tutmaya çalışıyor. Zanlıların kaçmasının ardından da çevre esnafı polise haber veriyor.