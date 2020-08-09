- Peçeli baykuşlar Serçin'in sembolü oldu - Son Dakika

- Peçeli baykuşlar Serçin'in sembolü oldu

AYDIN - Akıl ve bilgeliğiyle ünlü peçeli baykuşlar, Bafa Gölü kenarındaki Serçin Mahallesi'nin sembolü oldu. Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Serçin Köyü doğal güzelliğinin ve meşhur yılan balıklarının yanında şimdi de peçeli baykuşlarla gündemde. Serçin'de balıkçılık yapan Hilmi Kavak, evinin bacasında daha önce gördüğü baykuşlara benzemeyen yüzleri kalp gibi, tüyleri pırıl pırıl olan 2 tane baykuş görünce hemen Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD)'ne haber verdi. Serçin'e giden EKODOSD ekibi, balıkçı Hilmi Kavak'ın haber verdiği baykuşların tyto alba türü peçeli baykuş yavruları olduğunu tespit etti. Peçeli baykuşlar EKODOSD ekibi tarafından korumaya alınarak, bakım yapılması için dernek merkezine getirildi. 10 gün boyunca bakım yapılan peçeli baykuşlar uçma ve kendi beslenme seviyesine gelince, beslenme, barıma ve üremeleri için uygun yer olan Serçin Mahallesi'nde doğal yaşama salındı.

Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, " Eski taş evlerin bulunduğu Serçin ve kışlası barınma olduğu kadar, yiyecek açısından da Peçeli Baykuşlara zengin menü sunmaktadır. Harika görüntüleri, pırıl pırıl tüyleriyle Serçin'in sembolü olabilecek nitelikte yırtıcı bir kuş olan Peçeli Baykuşların çoğalması, doğal dengenin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayacaktır " dedi. Kuşadaşı EKODOSD Bilim danışmanı Ornitolog Doç. Dr. Ortaç Onmuş ise peçeli baykuşlarda inceleme yaparak, " Bu yırtıcı kuş türü, yüzü maskeyle kapatılmış gibi göründüğünden adı Peçeli Baykuş olarak bilinmektedir. Bilimsel adı Tyto alba'dır. EKODOSD tarafından bakıma alınan kuşların gayet sağlıklı oldukları görülüyor. Baykuşlarda kulaklar gözaltında yer almaktadır. Bunlara kuş beyinliler deniyor, ancak bizim yapamadığımız hesaplamaları, beyinlerinde yaptıklarından beyinsel kapasiteleri çok yüksektir. Kuş beyinli olmak aptal olmak değil, kuş beyinli olmak farklı bir beyin kapasitesine sahip olmak demektir. Baykuşlarda keskin görme insandan 20 kat daha yüksektir. Bizlerin gün ışığında gördüğümüz kalitede gece görüşüne sahiptirler.

Yüzlerindeki tüyler nedeniyle hem daha iyi görürler hem de sesleri daha iyi algılarlar.

Avlanmak için adaptasyon geçirmiş mükemmel bir kuştur" diye konuştu.