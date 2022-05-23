ADANA-PENCEREYE ÇAĞIRIP, TABANCAYLA YARALADILAR - Son Dakika
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ADANA-PENCEREYE ÇAĞIRIP, TABANCAYLA YARALADILAR

23.05.2022 03:23

ADANA'da Kadir E. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, dışarıdan seslendikleri Murat Ş.'yi (34), pencereye çıktığı sırada tabancayla ateş açtı.

ADANA'da Kadir E. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, dışarıdan seslendikleri Murat Ş.'yi (34), pencereye çıktığı sırada tabancayla ateş açtı. Yüzünden ve boynundan vurulan Murat Ş., hastanede tedaviye alınırken kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir E. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, motosikletle Murat Ş.'nin evinin önüne gelip, iddiaya göre kendisine seslenerek pencereye çıkmasını istedi. Kadir E. ve arkadaşı, pencereye çıkan Murat Ş.'ye kurusıkıdan bozma tabancayla 6 el ateş edip, motosikletle olay yerinden kaçtı. Yüzünden ve boynundan yaralanan Murat Ş., yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Murat Ş.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA-PENCEREYE ÇAĞIRIP, TABANCAYLA YARALADILAR
ADANA-PENCEREYE ÇAĞIRIP, TABANCAYLA YARALADILAR
ADANA-PENCEREYE ÇAĞIRIP, TABANCAYLA YARALADILAR
ADANA-PENCEREYE ÇAĞIRIP, TABANCAYLA YARALADILAR
ADANA-PENCEREYE ÇAĞIRIP, TABANCAYLA YARALADILAR
ADANA-PENCEREYE ÇAĞIRIP, TABANCAYLA YARALADILAR
ADANA-PENCEREYE ÇAĞIRIP, TABANCAYLA YARALADILAR

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Kaynak: DHA

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