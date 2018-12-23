Peçete Poşeti İçinde Eroin Bulundu
1 saat önce
Bitlis'te yapılan operasyonda peçete poşeti içinde 12 gram eroin ele geçirildi.
Bitlis
'te yapılan operasyonda peçete poşeti içinde 12 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Muştakbaba Mahallesi'ndeki metruk binaya operasyon yapıldı.
Operasyonda binadaki şüpheli 3 kişi üzerinde yapılan aramada, peçete poşeti içerisinde küçük parçalar halinde 12 gram eroin bulundu.
Olay ile ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer ikisi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:32 Kaynak: AA
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