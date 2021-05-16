Ped Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ped Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Ped Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ped Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

16.05.2021 14:45
Ped Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ped Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Ped alerjisi, hem yanlış ped seçiminden kaynaklanırken hem de kullanılan pedi temiz tutmamak sonucunda meydana gelebilir.

Ped alerjisi, hem yanlış ped seçiminden kaynaklanırken hem de kullanılan pedi temiz tutmamak sonucunda meydana gelebilir. Ped alerjisinin oluşmaması için regl döneminde temizliğe dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Özellikle yaz mevsiminde ped alerjisine sık olarak rastlanmaktadır. Üstelik sık olarak ped değişimi yapmak da alerji oluşumuna sebep olabilen etkenler arasında yer almaktadır.

Ped Alerjisi Nedir?

Ped alerjisi, hem regl döneminde hem de regl döneminden sonra meydana gelebilmekte olan bir alerji türü olarak bilinmektedir. Ped alerjisi genel olarak ciltte meydana gelen pişik ile benzer özellikler taşımaktadır. Ped alerjisine genel olarak yaz aylarında rastlanılsa bile her mevsimde ped alerjisi görülebilir.

Özel bölge de meydana gelen kızarıklar, ped alerjisinin en temel belirtisi olarak ifade edilebilir. Üstelik vajinal akıntı ve kaşıntı da ped alerjisinin en belirgin semptomları arasında yer almaktadır. Kalitesiz ped kullanımına bağlı olarak ped alerjisi sıklıkla görülmekte olan bir durumdur.

Ped Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Ped alerjisinin oluşmasının en temel nedenlerinden birisi de regl döneminde kullanılan pedlerin kullanım süresine dikkat edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Pedlerin değişmesi gereken süre içerisinde değişmemesi ve cilde temas etmesi sonucunda alerji oluşumuna sebep olabileceği bilinmektedir.

Genel olarak yaklaşık olarak 4 saat içinde pedlerin değiştirilmesi alerji oluşumunu engelleyici bir etki oluşturur.

Cildinize uygun bir ped seçimi yapmanız da son derece önemlidir. Cilde uygun olmayan pedlerin alerjiye sebep olduğu bilinmektedir. Özellikle de içerisinde boya ve parfüm içeren pedler alerji oluşumunu kuvvetlendirmektedir.

Hem regl döneminde hem de regl dönemi sonrasında özel bölgenizin temizliğine dikkat etmediğiniz takdir de ped alerjisinin oluşmasına yol açmaktadır.

Ped Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Ped Alerjisi Belirtileri

Ped alerjisinin en kesin belirtileri arasında kızarıklık ve kaşıntı hissi bulunmaktadır.

Ped alerjisine özellikle de hava almayan pedlerin kullanımı da yol açabilmektedir.

Pedinizin alerji yaptığını anlamınız için bazı belirtilere dikkat etmeniz gerekecektir.

Özellikle de akıntı, kaşıntı ve ağrı ped alerjisinin en yoğun semptomları arasında yer almaktadır.

Genel olarak ise ucuz olduğu için tercih edilen pedler alerjiye sebep olmaktadır. Pamuklu ve kaliteli ped seçimine özen göstermeniz gerekmektedir.

Ped Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Ped alerjisinin geçmesi için kullanılan iç çamaşırlarının ve pedlerin pamuklu olanlarının tercih edilmesi gerekmektedir.

Regl döneminde pedlerin sık olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

Özel bölgenizin temizliğine özen göstermeniz de ped alerjisinin geçmesi için oldukça önemlidir.

Özel bölgenizi temizlerken sabun ve benzeri kimyasalları kullanmamaya özen göstermeniz gerekmektedir.

Ped alerjisine sebep olan kalitesiz pedler yerine organik markaları tercih etmelisiniz.

Ped Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Ped alerjisi genel olarak yanlış ped seçiminden ve yanlış ped kullanımından kaynaklanmaktadır.

Ped alerjisinin tedavisi için en doğru sonucu almak için jinekoloğunuzla görüşmeniz gerekecektir.

Özel bölgenizde oluşan ped alerjisine karşı kimyasal maddeler kullanmanız durumu daha da kötüleştirebilir.

Ped alerjisinin sebep olduğu alerjik kaşıntıya karşı doktorunuzun tavsiye ettiği kremleri kullanabilirsiniz.

Ped seçimi sırasında özellikle organik markaları tercih etmeniz gerekmektedir.

Sadece su kullanarak temizlemeniz ve her daim temiz tutmanız gerekmektedir.

Ped Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ped Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Regl, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ped Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ped Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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