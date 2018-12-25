Son Dakika Haberleri: Pedagog Gözde Erdoğan, Ebeveynlerle Buluşacak

Pedagog Gözde Erdoğan, Ebeveynlerle Buluşacak

1 saat önce

Pedagog Gözde Erdoğan, Trump Alışveriş Merkezi'nde yer alan Kidz Mondo'da ebeveynlerle buluşacak.

Pedagog Gözde Erdoğan, Ebeveynlerle Buluşacak, System.String[]
Pedagog Gözde Erdoğan, Trump Alışveriş Merkezi'nde yer alan Kidz Mondo'da ebeveynlerle buluşacak. Ebeveynler için düzenlenen  'Pedagog Gözde Erdoğan ile Hayat Evde Başlar Atölyeleri'nin Ocak ayı konusu ise ebeveynlerin çocuklarıyla yaşadıkları sorunların kaynağını bilerek çözümlemeleri olacak.

Pedagog Gözde Erdoğan, ebeveynlere, çocukları ile yaşadıkları yemek, uyku, ağlama krizleri gibi sorunları nasıl çözeceklerini ve bu durumda çocuklarıyla nasıl iletişim kurmaları gerektiğini anlatacak. Erdoğan'ın ebeveynleri değerlendirip 'Özel Katılım Sertifikası' vereceği etkinlik, 6 Ocak Pazar günü 14.00-17.00 arasında gerçekleşecek.

Ücretsiz olarak verilecek eğitime katılmak için öncesinde Kidz Mondo'yu arayıp kayıt yaptırmak gerekiyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:34 Kaynak: DHA

Donald Trump, Güncel
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