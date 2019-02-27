Marmara Üniversitesi, Ruh Sağlığı Derneği, Çocuk İçin İçerik Derneği ve Kim Psikoloji iş birliğiyle düzenlenecek "Pedagojik İçerik Editörlüğü Sertifika Programı" için kayıtlar başladı.
Ruh Sağlığı Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye
'de ilk defa düzenlenen 70 saatlik sertifika programı, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde, 13-14 Nisan, 20-21 Nisan ile 27-28 Nisan'da yapılacak.
Çocukların karşılaşacakları içeriklerin, konusunda ihtisas sahibi pedagojik editörler tarafından denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak, çocukların psikososyal ve bilişsel gibi birçok alandaki gelişimlerini olumlu desteklemek, meslek elamanlarına bu konuda yetkinlik kazandırmak amacıyla düzenlenen programda katılımcıların, belli gelişim dönemindeki bireylerin maruz kaldıkları video, film, oyun, oyuncak, kitap, hikaye, eğitim ortamı, diğer eğitsel materyaller gibi içerikleri pedagojik temelli ve çok yönlü olarak değerlendirebilme becerisi kazanmaları hedefleniyor.
Marmara Üniversitesi ve Ruh Sağlığı Derneği onaylı sertifika verilecek eğitimlere psikolojik danışmanlık, psikoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet uzmanlığı ve medya-iletişim alanlarında görev alan kişiler veya ilgili alanların son sınıf öğrencileri katılabilecek.
Eğitimle ilgili bilgilere "http://ruhsagligidernegi.org/pedagojik-icerik-editorlugu-sertifika-programi/" internet adresinden ulaşılabiliyor.