Pedal Arkadaşım Grubu Karadeniz turunda - Son Dakika

Pedal Arkadaşım Grubu Karadeniz turunda

SAMSUN - Sinop'tan tandem bisikletle yola çıkan pedal arkadaşım grubu, bin kilometre pedal çevirip Gürcistan'a gitmeyi hedefliyor.

İstanbul'dan otobüsle Sinop'a gelen ikisi görme engelli 5 pedaldaşın ilk durağı Bafra oldu. Bafra Bisiklet Grubu (Bafrabit) kurucusu Hülya Yangın Ertekin'in misafiri olarak bir gece konaklayan ekip, Kızılırmak Kuş Cenneti üzerinden 19 Mayıs ilçesine geçti. Kuş Cenneti'ni bisikletlerle geçen pedaldaşlar, 19 Mayıs Kumcağaz sahiline hayran kaldılar. Geceyi deniz kenarında kurdukları çadırda geçiren pedaldaşlar Ender Cebeci, Şevket Akçahasan, edebiyat öğretmeni Emel Yamak, görme engelli özel eğitim öğretmeni Oğuzhan Gürel ve Amerika'da özel eğitim öğretmenliği yapan aynı zamanda 2018 Temmuz ayında Asya ile Avrupa kıtasının arasını kano ile geçen ilk görme engelli Ahmet Üstünel'den oluşan Pedal Arkadaşım Grubu sabah saatlerinde yola çıkarak Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Hopa üzerinden Gürcistan'a geçmeyi hedefliyorlar.

Özel eğitim öğretmeni Oğuzhan Gürel, "Sevdiğimiz insanlarla yan yana zihnimizi rahatlatmak hem de fiziğimizi azıcık güçlendirmek için bir şeyler arıyoruz. Körlerin çok fazla yapabileceği spor yok, biraz sınırlıyız bu alanda. Bisiklette iyi bir ulaşım ve iletişim aracı bize göre. O sayede hem sporumuzu yapmış oluyoruz hem de eğleniyoruz. Gürcistan'a kadar gitme planımız var" dedi.

Şevket Akçahasan, "2015'te böyle bir konsept ile karşılaştım. Pedal arkadaşlığı gibi derneklerin oluştuğu, eş pedal derneği vardı. Engelsiz pedal vardı. Ben eş pedalla tanıştım Çanakkale Kaz Dağları'nda. Oradan itibaren toplumun tabir ettiği gibi görme engelli, bizim gayet rahat bir şekilde kendilerinde alınmadığı körlerle ya da bedensel engellilerle böyle sürüşler yapmaya başladım. Şu an Artvin, Gürcistan Karadeniz'i boydan boya geçeceğiz" diye konuştu.

Ender Cebeci, "Amacımız Sarp Sınır Kapısı'na kadar gidip, eğer izin verirlerse Gürcistan'a geçmek. Eğer izin verilmezse aşağı doğru Van, Kayseri, Toroslar oradan da Fetiye'ye doğru inmek. Eylül başı gibi İstanbul'a dönme hedefimiz var" şeklinde konuştu.