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Pedallar 5'inci kez şehit Ömer Halisdemir için çevrildi - Son Dakika

Pedallar 5'inci kez şehit Ömer Halisdemir için çevrildi

10.07.2021 00:58
Pedallar 5'inci kez şehit Ömer Halisdemir için çevrildi, System.String[]

Arnavutköy Belediyesi'nin öncülüğünde bu yıl 5'incisi düzenlenen Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nda 25 profesyonel bisikletçi Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan yola çıktı.

Arnavutköy Belediyesi'nin öncülüğünde bu yıl 5'incisi düzenlenen Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nda 25 profesyonel bisikletçi Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan yola çıktı.

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla gerçekleştirilen Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan başladı. Etkinlik, saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam etti. Ardından Arnavutköy'den aldığı toprakla yola çıkan sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan anıta geçerek dua etti. Daha sonra 25 profesyonel bisikletçi, Niğde'nin Bor İlçesi'ne kadar pedal çevirecek. Bisiklet turuyla Arnavutköy'den yola çıkan sporcular 10 ili geçerek Ömer Halisdemir'in Niğde Çukurkuyu'daki kabrine ulaşacak. Sporcular ilk gün 195 kilometre yol kat ederek, Yolova'dan geçerek, Bursa'ya varacaklar. Bisikletliler, ardından sırasıyla Bilecik Söğüt, Kütahya, Afyon, Konya ve Aksaray'dan aldıkları topraklarla toplamda 990 km yol kat ederek, şehidin ailesine teslim edecek.

"Şehidimizin ruhu şad olsun"

Her sene bu etkinliği düzenlediklerini belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bu yıl 5'incisini düzenlediğimiz Aziz şehidimiz Ömer Halis Demir'in hatırasına bisiklet etkinliği düzenledik. Bu çalışma aslında sadece sportif bir faaliyet değil, yakın tarihimizin unutulmaz, hatırlamak dahi istemediğimiz çok önemli bir dönemini gençlerimize, genç neslimize ve vatandaşlarımızın unutmamaları için güzel bir etkinlik. Ayrıca sembol ismimiz Ömer Halis Demir'in bu ülke için nelere mal olduğunu, neleri göze aldığını ve ne anlama geldiğini anlatmak adına da yapılmış olan bir etkinlikti. Şehidimizin ruhu şad olsun onun şahsın da tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

"Bugün buradan Bursa'ya gidiyoruz"

Çok anlamlı bir etkinlik olduğunu söyleyen Arnavutköy Kültür İşleri Müdürü Mutlu Bahtiyar, "4 yıldır bisiklet sporuyla ilgileniyorum. Yarışlara gidip yarışlara katılıyorum. Bu yıl 5'incisini yapıyoruz. Her yıl düzenlemiş olduğumuz Gençlik ve Spor Müdürlüğü'müz bünyesinde Ömer Halis Demir bisiklet turuna katılıyorum. Bugün buradan Bursa'ya gidiyoruz. Her gittiğimiz güzergahtan toprak alıyoruz. O toprakları en sonunda Ömer Halis Demir'in mezarına serpiyoruz. Daha sonra ailesiyle buluşuyoruz. Orada da dualar okunuyor. Çok anlamlı ve manevi yükü yüksek bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Gurur verici bir organizasyon"

Gurur verici bir organizasyon olduğunu anlatan Tunahan Özer, "Çok mutluyuz, Arnavutköy Belediyesine ve sponsorlarına tur için çok teşekkür ediyoruz. Gurur verici bir organizasyon. Burada 1000 kilometre üzerinde pedal çevireceğiz. Herkes çok iyi güzel bir ekibiz. Bu etkinliğe ilk defa katıldım ve devamı da olur" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz, Bisiklet, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pedallar 5'inci kez şehit Ömer Halisdemir için çevrildi - Son Dakika


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