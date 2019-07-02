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Pedallar bu kez farkındalık için döndü

25 dakika önce

Yüzlerce bisikletçi, trafikteki bisikletlilere farkındalık oluşturmak için Bursa Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

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Yüzlerce bisikletçi, trafikteki bisikletlilere farkındalık oluşturmak için Bursa Kent Meydanı'nda bir araya geldi. Sporcular pedallarını bisiklet kazalarına engel olmak ve trafikteki bisikletlilere dikkat çekmek için çevirdi.

Trafikte her yıl meydana gelen bisiklet kazalarına dikkat çekmek isteyen sporcular, Bursa Kent Meydanı'nda bir araya geldi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen bisiklet turunda pedallar bisiklet kazalarını önlemek ve bisikletlilere dikkat çekmek için çevrildi. Etkinliğe yüzlerce sporcu katılırken, Decathlon Bursa Marka Avm Bisiklet Spor Lideri Taner Çömlekoğlu, "Bu etkinliğin maksadı trafikte bisiklet farkındalığını arttırmak. Birçok arkadaşımızı bisiklet kazalarında maalesef kaybettik. Bu şuuru trafikteki herkese yaymak için böyle bir faaliyet düzenliyoruz. Trafikte bisikletlilerin fark edilmesini istiyoruz. Çünkü hepimiz can taşıyoruz. Trafikte otomobiller, otobüsler, motosikletler kadar bisikletlerin de hakkı var. Bisiklet kazaları çok daha ciddi yaralanmalara varan, hatta ölümle sonuçlanan durumlara sebebiyet veriyor. Bunun için bisiklet farkındalığı trafikte çok mühim. Bütün araç sürücülerine mesajım, lütfen bisikletlileri fark edelim ve onların haklarını, alanlarını taciz etmeyelim" dedi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerinin de destek verdiği etkinlik Sur Yapı Marka AVM'de son buldu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:00 Kaynak: İHA
Bursa, Spor
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