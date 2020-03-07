Pedallar bu kez kadınlar için çevrildi

Doğa Koleji ile Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bisiklet etkinliği düzenledi.



Doğa Koleji'nin "Kadınlar Günü için pedal çeviriyoruz, bisikletini al gel" etkinliğine 80'e yakın kişi katıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Adıyaman Temsilcisi Ahmet Adem Oğuz ile birlikte Doğa Koleji öğretmenlerinin de katıldığı etkinlik Adıyaman Valiliği önünden başladı.



Etkinliğe katılanlar Valilik önünden Hastane Caddesi üzerinden Koşu Parkına, oradan da Sümer Meydanı ve Atatürk Caddesi üzerinden tekrar Valilik önüne kadar bisiklet sürdü.



Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, etkinliğe desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti. - ADIYAMAN