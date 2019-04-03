Son Dakika Haberleri: Pedallar Bu Sefer Otizmli Çocuklar İçin Döndü

Pedallar Bu Sefer Otizmli Çocuklar İçin Döndü

31 dakika önce

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN), Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mavi balonlar eşliğinde kentte bisiklet turu düzenledi.

Pedallar Bu Sefer Otizmli Çocuklar İçin Döndü, System.String[]
Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN), Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mavi balonlar eşliğinde kentte bisiklet turu düzenledi.

KTÜN Bisiklet Topluluğu ile Evrensel Mimari ve Yaşam Öğrenci Topluluğu üyeleri, Selçuklu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde otizmli çocuklarla bisiklet sürdü, müzik dinledi.

KTÜN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Bilgehan Yılmaz Çakmak, yaptığı açıklamada otizmli bireylere dikkati çekmek amacıyla böyle bir etkinlikte buluştuklarını söyledi.

Farkındalık hareketinin bir parçası olmanın önemli olduğunu dile getiren Çakmak, "Otizmli bireylerin iyileşmesinde eğitim faktörünün en etkili yöntem olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla eğitime erken yaşlarda başlanması, eğitim imkanlarından faydalanılması otizmde oldukça önemlidir. Biz de toplumumuzda bu farkındalığın artarak devam etmesine katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:21 Kaynak: AA

Konya, Güncel
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