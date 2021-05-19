Pedallar çevrildi, 19 Mayıs coşkusu kent merkezine yayıldı - Son Dakika

Pedallar çevrildi, 19 Mayıs coşkusu kent merkezine yayıldı

19.05.2021 12:35
Pedallar çevrildi, 19 Mayıs coşkusu kent merkezine yayıldı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu 'Gençlik Bisiklet Turu' ve 'Mersin Skatepark Şöleni' ile sürdürdü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu 'Gençlik Bisiklet Turu' ve 'Mersin Skatepark Şöleni' ile sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde düzenlenen etkinliklerin 2'nci gününde de pandemi tedbirlerine azami özen gösterildi.

Atatürk Parkı 3 Ocak Meydanında start verilen '19 Mayıs Gençlik Bisiklet Turu'na Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, oğlu Efe Seçer ile birlikte katılarak bisikletlilere eşlik etti. Şehir turu boyunca bisikletli vatandaşlar, İzmir Marşı ve Türk bayrakları ile bayram coşkusunu tüm şehre yaydı. Mersinli vatandaşlar, 'Gençlik Bisiklet Turu' coşkusuna evlerinin balkonlarından ve sokaklardan alkışları ve ıslıkları ile eşlik etti. Atatürk Parkında başlayan ve İsmet İnönü Bulvarı, İstiklal Caddesi, Kuvayi Milliye Caddesi, Zeytinli Bahçe güzergahı boyunca devam eden bisiklet turu, Taş Bina önünde sona erdi. Başkan Seçer, bisiklet turunun ardından Kültür Parkta gerçekleştirilen 'Mersin Skatepark Şöleni'ne katıldı. Şölende gençlerin sergilediği performans büyük beğeni topladı.

"Pandemi koşuları olmasaydı belki çok daha güzel etkinliklerin altına imza atacaktık"

Başkan Seçer, 19 Mayıs 1919'un tarihte çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Hatta bir kırılma noktası. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kilometre taşlarının döşenmeye başladığı bir gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu meşaleyi yaktığı bir gün. Bugün hem Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anacağız hem de geleceğimizin güvencesi, istikbali, umudumuz, her şeyimiz olan gençlere bağışladığı bu günü kutlayacağız. Bugünün önemi büyük, her açıdan önemli, hem ulusal kurtuluş mücadelesinin başlaması, bağımsızlık yolunda, demokrasi yönünde, refah toplumu yönünde, daha çağdaş ve daha modern bir Türkiye'nin inşası yönündeki mücadelenin başladığı gün hem de bugün de olduğu gibi yarınlarımızın güvencesi gençlerimizi konuşacağız" dedi.

19 Mayıs için önemli etkinlikler planladıklarına değinen Seçer, "Bu etkinlikler pandemi şartlarında kurallara uygun bir şekilde yapılan etkinlikler. Pandemi koşulları olmasaydı belki çok daha güzel etkinliklerin altına imza atacaktık. İnsanları elbette bir araya getirmek istiyoruz. Gençlerimiz, vatandaşlarımız onlar da bu coşkuyu doyasıya yaşamak istiyor. Ama günün koşulları buna müsaade etmiyor" diye konuştu.

"19 Mayıs'ın gururunu yaşıyoruz"

Gençlik Bisiklet Turuna katılan gençlerden Arda Kaplan ise etkinliği gayet iyi bulduğunu belirterek, "19 Mayıs'ın gururunu yaşıyoruz. Etkinliklerle 19 Mayıs ruhunu gayet iyi yansıtıyorlar ve burada olmaktan çok mutluyum. Özellikle son zamanlarda Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yarışmalarda da bulundum. Mersin Büyükşehir Belediyesi, bisiklet ya da sporun başka branşlarında çok destek veriyor gençlere" dedi.

"Mersinlileri bisikletli yaşama davet edeceğiz"

19 Mayıs için düzenlenen bisiklet turuna Mersin Bisikletli Gezginler Derneği üyeleri de katıldı. Dernek Başkanı Ahmet Salih Özenir, çok mutlu olduklarını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi bisikletli yaşamı ön plana çıkartıyor. Bayram kutlaması da bunun için bir fırsat oldu. Birlikte güzel bir tur yapacağız şehir içinde. Atatürk, hepimizin izlemesi gereken yolu bize gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi o ışık altında bize güzel bir organizasyon yaptı. Birlikte sporumuzu yapacağız. Çevreci bir şekilde şehrimizin yollarına gezeceğiz ve Mersinlileri bisikletli yaşama davet edeceğiz. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi ile beraber Caretta Bisiklet Festivalini yapıyoruz. Bu sene inşallah 7'ncisini düzenleyeceğiz. Ulusal bir festival" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin spora ve gençliğe verdiği öneme de değinen Özenir, "Bisiklet yollarımız yapılıyor. Mazgallarımız değişiyor. Spordan önce ben bisiklet yönünden bakıyorum. Bizim için gayet güzel şeyler yapılıyor. Sadece bisiklet değil, birçok branşta mücadele ediyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, teşvik ediyor gençleri. Mersin Büyükşehir Belediyesi gençlerin hem yanında hem de önünde gitmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Spor etkinliklerinin çok etkin olduğu bir şehirdeyiz"

Etkinliğe katıldığı için heyecanlı olduğunu ifade eden Burçin Kudratoğlu, "Pandemi sürecinden sonra burada hep beraber bir bayram kutlaması yapacağız. Atatürk'ümüzün anısına 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlayacağız. Mersin'e yakışır bir şekilde, yollarda bisikletlerimizle bayraklarımızı sallayacağız. Çok mutluyuz şu an. Spor etkinliklerinin çok etkin olduğu bir şehirdeyiz. O yüzden çok şanslıyız" dedi.

Başkan Seçer, son olarak Cumhuriyet Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen spor faaliyetleri, sahne gösterileri ile geleneksel oyunların sergilenip, stantların kurulduğu alanı ziyaret etti. Başkan Seçer, etkinliklere katılan gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. - MERSİN

Pedallar çevrildi, 19 Mayıs coşkusu kent merkezine yayıldı
Pedallar çevrildi, 19 Mayıs coşkusu kent merkezine yayıldı
Pedallar çevrildi, 19 Mayıs coşkusu kent merkezine yayıldı
Pedallar çevrildi, 19 Mayıs coşkusu kent merkezine yayıldı
Pedallar çevrildi, 19 Mayıs coşkusu kent merkezine yayıldı
Pedallar çevrildi, 19 Mayıs coşkusu kent merkezine yayıldı
Pedallar çevrildi, 19 Mayıs coşkusu kent merkezine yayıldı

Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Mersin, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pedallar çevrildi, 19 Mayıs coşkusu kent merkezine yayıldı - Son Dakika Spor


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