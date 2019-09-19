Pedallar engelleri kaldırmak için çevrildi

Avrupa Hareketlilik Haftası, dünya genelinde her yıl çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 16–22 Eylül tarihlerinde kutlanıyor. Bu sene "Birlikte Yürüyelim" temasıyla düzenlenen etkinliklerin ilki bugün gerçekleştirildi.

Caddebostan Sahili, İBB'nin organize ettiği renkli bir aktiviteye daha sahne oldu. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın farkındalığına katkı sunmak için 20 Erasmus öğrencisi, görme engelli 25 öğrenci ve Rota Bisiklet Kulübü'nün sporcuları "Engelleri Aşmak için Birlikte Pedallıyoruz" etkinliğinde bir araya geldi.

6,5 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİLER

Organizasyonda ilk olarak görme engelli ortaokul öğrencilerine tandem bisikletler ile güvenli sürüş teknikleri anlatıldı. Güvenli sürüş için alınan önlemlerin ardından üniversite öğrencileri tandem bisikletlerin ön kısmına, görme engelli öğrenciler ise arka kısmına binerek birlikte sürüş yaptı. 6,5 kilometrelik parkuru birlikte kat eden öğrenciler mutlu ve keyifli anlar yaşadılar.

KATILAN HERKES ÇOK EĞLENDİ

Parkuru tamamladıktan sonra etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Rota Bisiklet Kulübü Başkanı Gazi Bilir, ilk kez gençlerin ve görme engellilerin bir araya geldiği bir etkinliğe katıldıklarını belirterek çocuklarla birlikte eğlendiklerini söyledi.

Etkinliğe gönüllü destek veren bisiklet sürücüsü Petek Endam Özdemir de, "Çocuklar çok keyif aldılar, çok eğlendiler. Biz de onlarla birlikte mutlu olduk. Onların sevinçlerini görmek beni çok duygulandırdı" ifadelerini kullandı.

Erasmus grubunun üyesi misafir öğrenci Lya Simon ise etkinliği okulda öğrendiğini ve toplum yararına düzenlenen bu etkinliğe katılmanın önemli olduğunu düşündüğünü, etkinlik sayesinde yeni insanlar tanıyıp onlarla iletişim kurma fırsatı bulduğunu belirtti.

ETKİNLİKLER HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

İBB, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısı ile kentin farklı noktalarında aktiviteler düzenlemeye devam edecek. İstanbullulara hareketli ve eğlenceli bir hafta yaşatacak etkinlikler şunlar;

20 Eylül Zumba Etkinliği

20-21 Eylül "Neden Pedal Çeviriyoruz?" (Why We Cycle) Film Gösterimi

21-22 Eylül Dragon Bot Festivali,

22 Eylül 5. İstanbul Çocuk Maratonu

22 Eylül Otomobilsiz Kent Günü'nde Birlikte Yürüyelim Etkinliği