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Pedallar gaziler için döndü

7 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Bisikletliler Derneği Bafra Temsilciliği bisiklet turu etkinliği yaptı.

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Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Bisikletliler Derneği Bafra Temsilciliği bisiklet turu etkinliği yaptı.


Bafra Bisiklet Topluluğunun da (Bafrabit) destek verdiği tura yaklaşık 75 bisikletli katıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Temsilciliği bünyesinde bulunan gaziler de Bafra Belediyesinin lojistik aracında tura renk kattılar. Bisikletliler Derneği Temsilcisi Hülya Yangın Ertekin, "Gaziler Günü nedeniyle yapmış olduğumuz bisiklet turunda bizlere eşlik eden kahraman gazilerimize, iş birliği yapan Bafrabit'e, lojistik destek veren Bafra Belediyesine ve güvenliğimizi sağlayan trafik şube ekiplerine çok teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

19 Eylül Gaziler Günü, Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:47 Kaynak: İHA
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