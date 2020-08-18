Pedallar Granfondo Bursa'da dönecek - Son Dakika

Pedallar Granfondo Bursa'da dönecek

Sosyal mesafeli uluslararası bisiklet yarışı Granfondo Bursa başlıyor.

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Sosyal mesafeli uluslararası bisiklet yarışı Granfondo Bursa başlıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin himayelerinde, Turkcell'in iletişim sponsorluğunda Bursa Büyükşehir Belediye spor Kulübü tarafından yapılacak olan Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı 30 Ağustos'ta başlıyor.

Avrupa'da yıllardır geniş katılımlı bir şekilde organize edilen, son yollarda diğer kıtalara da yayılmayı başaran, lisanslı veya lisanssız, amatör bisikletçilere açık, uzun yol bisiklet yarışları GranFondo, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bursa'da gerçekleştirilecek. Bisiklet tutkunu kitleleri bir araya getiren Granfondo, Türkiye'de daha önce Granfondo- Marmara adıyla 2 kez Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Bu yıl koronavirüs sonrası Türkiye'nin sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önlemleri arttırılmış ilk uluslararası bisiklet yarışı Granfondo Bursa, yerli ve yabancı 2 bin civarında bisiklet tutkununu Bursa'da bir araya getirecek. Bütün alanlarda sağlık tedbirlerinin en üst seviyede alınacağı yarışmada, sporcular startta bölünmüş çizgilerden çıkış yapacak ve sembolik startta maskeler de takılı olacak.

"Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset"

Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu yıl 30 Ağustos'ta, "Granfondo-Bursa" adıyla ilk kez düzenlenecek olan organizasyonun Bursa'da yapılacağını hatırlattı. Tüm dünyayı etkileyen covid-19 salgınında kontrollü normalleşme sürecinde olduklarını söyleyen Başkan Aktaş, maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere birçok kuralın dikkate alınarak tedbirlerin alındığını belirtti. Yeni süreçte yapılacak olan en büyük bisiklet organizasyonunda 'Bursa' olarak yerli ve yabancı yüzlerce bisiklet tutkununa ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun da yaşanacağı yarışta sporcular 'zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset' sloganıyla Bursa'nın tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerinin arasından geçerek bitiş noktasına varmak adına mücadele verecekler. Kısa parkur 76.7 kilometre, uzun parkur ise 102.8 kilometre olacak. Her iki yarış Millet Bahçesi'nde nötr start verecek. Asıl start ise Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası önünde gerçekleşecek. Her iki parkur da Millet Bahçesi önünde sona erecek" dedi.

"Sağlık tedbirleri 10 kat artırıldı"

Pandemi sürecinden normalleşme sürecine geçilen bu dönemde Türkiye'deki ilk kitlesel açık hava etkinliği olacak olan Uluslararası Granfondo Bursa Bisiklet Yarışı için bir takım özel sağlık tedbirlerinin alındığını açıklayan Başkan Aktaş, bu tedbirlerle ülkemizde örnek gösterilecek bir yarışa imza atmayı planladıklarını belirtti. Sporcu kayıt alanlarından yeme içme alanlarının düzenlenmesine kadar tüm alanlarda sağlık tedbirlerinin alındığını dile getiren Başkan Aktaş, "Alanda sağlık tedbirleri 10 kat artırıldı. Start süreçleri sadeleştirildi. Start alanı bölünerek seyrek çıkış planlandı. Yeme içme alanları azaltıldı. 15 sağlık ve dezenfekte istasyonu oluşturularak stratejik bölgelere konumlandırılacak. Normalde yarış alanında bulunan lojistik depoları, yoğunluğu azaltmak için uzak bölgelerde tutulacak. Kısacası, içme sularının kullanılmasından, ödül töreni podyumuna kadar tüm ayrıntılar düşünülerek sağlık tedbirleri alındı. Mart ayı başından beri devam eden pandemi sürecinde Türkiye'nin sosyal mesafeli ilk uluslararası bisiklet yarışına ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Kendisiyle istişare ederek bu süreci başlattık. Süreci destekledi. Büyükşehir Belediyesi olarak turizmin tüm ayaklarında olduğu gibi spor turizminden de pay alabilmek adına tanıtım faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Granfondo-Bursa'nın, şehrimizin dünyaya tanıtımına vesile olacağına inanıyorum. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda etkinliğin yapılacak olması bizim için ayrıca bir gurur vesilesi olacak. Tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışlara katılacak tüm sporculara şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, kulübün 40'ncı kuruluş yıldönümünde Granfondo Bursa'ya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. - BURSA

Bisiklet Yarışı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 14:11

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pedallar Granfondo Bursa'da dönecek - Son Dakika
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