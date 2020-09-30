Pedallar Gümüşhane'de çevrilecek

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, 3-4 Ekim tarihlerinde Gümüşhane'de düzenlenecek.
Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, "yıldız A, yıldız B, yıldız kızlar, genç kızlar ve büyük kadınlar" kategorilerinde yeni tip koronavirüs kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.
Bisikletçiler, 3 Ekim'de "zamana karşı" etabında mücadele edecek. Şampiyona, 4 Ekim'de yapılacak "yol yarışı" ile sona erecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:27 - Kaynak: AA
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