Pedallar 'güvenli yol' için çevrildi - Son Dakika

19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ün alkollü bir araç sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösteren VELESBİD Eskişehir Bisiklet Derneği üyeleri, şehirlerde güvenli pedal çevrilebilecek bisikletli ulaşım bölgeleri ve yolları konusuna dikkat çekti.

Bisikletlilerin karıştığı kazalara dur demek ve güvenli bisiklet sürüşü önlemlerinin alınmasına dikkat çekmek amacıyla VELESBİD Eskişehir Bisiklet Derneği üyeleri basın açıklaması yaptı. Bisikletlilerin karıştığı kazaları protesto etmek için toplanan grup, 'Bisiklet yolu istiyoruz', 'Eskişehir'in yolu taştan, bisiklet yolu istiyoruz başkan' yazılı pankartlar da açtı.

"Bisiklet de bir trafik aracıdır"

Konuyla ilgili açıklama yapan VELESBİD Eskişehir Bisiklet Derneği Başkanı Rahime Çelen, Eskişehir İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde toplanan kalabalığa seslendi. Çelen, "Bisiklet de bir trafik aracıdır. İnsan gücü ile ilerletildiği için ucuz, sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşım tercihi ve hakkıdır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre bisikletliler varsa bisiklet yolunu, bisiklet yolu yok ise motorlu araç yolunun bir şeridini kullanırlar ve geçiş önceliğine sahiptirler. Motorsuz bir ulaşım aracı olan bisiklet hafiftir, bu sebepten dolayı, motorlu araç ile çarpışmalarda savunmasızdır. Bunun için de önce bisikletlilerin yol ve sürüş güvenliklerini sağlamak gerekir. Bisikletli bireyler olarak, yol ve sürüş güvenliği sağlanmaksızın, ulaşımda artan ve motorlu araçlar tarafından çarpma ile öldürülen bisiklet kullanıcılarını burada anıyoruz. Kentlerimizde güvenli pedal çevrilecek bisikletli ulaşım bölgeleri ve yolları istiyoruz. Bisiklet yollarının motorlu araç parklanmasından korunması için etkin tedbirler alınmalı. Bisiklet yoluna park eden motorlu araçlar için mobil platformlar üzerinden ihbar ve şikayet mekanizmaları oluşturulmalı. Şehir içlerinde, çevre dostu bisikletli ulaşımı teşvik edici kentsel tasarım projeleri geliştirilmeli. İnsan ve çevre sağlığı için en önemli bir taşıt olan bisikletin kullanımı ve yaygın bisikletli sürüş için dernek ve toplulukları destekleyecek teşvikler öngörülmeli. Bisikletlilere çarpmaların ve can kayıplarının yaşanmaması adına insan sağlığını ve çevremizi düşünerek, daha güvenli ve bisikletli günlere erişmek dileğimizle duyururuz" diye konuştu.

Grup, konuşmaların ardından bisikletlerine binerek dağıldı. - ESKİŞEHİR