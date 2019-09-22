Son Dakika Haberleri: Pedallar Hareketli Yaşam için döndü
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Pedallar Hareketli Yaşam için döndü

28 dakika önce

Isparta Belediyesi 22 Eylül-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Pedallar Hareketli Yaşam için döndü, System.String[]

Isparta Belediyesi 22 Eylül-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi. Belediye önündeki buluşmada 1000'e yakın bisikletli katıldı. Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Murat Gevrek de etkinlikte bisiklet sürdü. Etkinliğe binlerce vatandaş katıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, tüm vatandaşları spor yapmaya davet etti. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Bisiklet Kulüpleri ve grupları tarafından görsel şovlar düzenlendi. - ISPARTA

Isparta, Avrupa, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:02 Kaynak: İHA
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