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Pedallar Patara'da çevrilecek - Son Dakika

Pedallar Patara'da çevrilecek

09.09.2021 16:46
Pedallar Patara'da çevrilecek, System.String[]

Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yol Yarışı'nın 2.si 9-10 Ekim tarihleri arasında Kaş-Patara Antik Kenti ve Letoon Antik Kenti-Seydikemer arasında 2 gün 2 etap şeklinde düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Muğla Karya Gençlik Spor Kulübü tarafından organize edilecek olan yarışa yerli ve yabancı 500'e yakın sporcunun katılması bekleniyor. Türkiye'nin tek 2 günlük granfondo bisiklet yol yarışı olan Patara Granfondo bisiklet tutkunlarının kıyasıya mücadelesinin yanı sıra bölgenin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması açısından da son derece önemli.

Muğla ve Antalya Valilikleri'nin, Seydikemer ve Kaş Belediyeleri'nin de destek verdiği Patara Granfondo Bisiklet Yol Yarışı turizm sezonunun sona erdiği dönemde bölgeye ayrı bir hareketlilik kazandırması açısından da ayrı bir öneme sahip.

8 Ekim 2021 tarihinde Kaş ve Patara'ya gelmeye başlayacak yarışmacılar 9 Ekim 2021 saat 09.30' Kaş meydandan verilecek startla 58 km lik bir etabıtamamladıktan sonra Patara Antik Kenti'ne ulaşacaklar. Patara Antik Tiyatro'da düzenlenecek ödül törenin ardından sporcular geceyi Patara'da ki otellerde geçierekler. 2.gün Letoon Antik Kenti'nde saat 10.00'da start alacak yarışma 48 km lik Saklıkent, Tilos Antik Kenti, Yakapark gibi muhteşem bir rotadan geçerek Seydikemer merkezde sona erecek. Yarışmada 2. günün sonunda dereceye girenler ise altınla ödüllendirilecek.

Hedeflerini Patara Granfondo'yla bölgenin tanıtımına da katkıda bulunmak olduğunu söyleyen Muğla Karya Gençlik Spor Kulübü Başkanı İlker Cömert, ''Muğla Milletvekillerimiz Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir'in destekleriyle kültür bakanlığımız tanıtma genel müdürlüğümüzün himayelerinde bu önemli organizasyonun 2.sini gerçekleştireceğiz. Dünya çapında genel olarak aktif turizm seçeneklerine talep artarken spor turizminin yıllık ekonomik değeri bunun %10'unu oluşturuyor. Bisiklet yarışları rotalarında bulunan bölgelerin tarihi ve doğal güzellikleri tanıtılıyor. Ve yapılan araştırmalara göre bu yarışlara yapılan yatırımın bölgeye 10 katı ekonomik geri dönüş sağladığı belirtiliyor.'' dedi.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı'nın sporu seven ilgili ve destekleyici yaklaşımını yarışın bölgede düzenlenmesinde etkili olduğunu söyleyen Cömert, Seydikemer Belediye Başkanı'mız Yakup Otgöz ve Kaş Belediye Başkanı'mız Mutlu Ulutaş bizlere her konuda destek sağlıyorlar. Buda yarışın bu bölgede düzenlenmesinde önemli bir rol oynuyor dedi.

Pedallar Patara'da çevrilecek

Seydikemer, Bisiklet, Letoon, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Spor Pedallar Patara'da çevrilecek - Son Dakika Spor


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