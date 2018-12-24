Son Dakika Haberleri: Pedallar Sarıkamış Şehitleri İçin Çevrildi

Pedallar Sarıkamış Şehitleri İçin Çevrildi

19 dakika önce

İzmitliler Sarıkamış şehitleri için pedal çevirdi.

Pedallar Sarıkamış Şehitleri İçin Çevrildi, System.String[]
İzmitliler Sarıkamış şehitleri için pedal çevirdi.

İzmit'teki bisiklet turları devam ediyor. Yaklaşık 10 yıl önce başlatılan ve her hafta sonu yapılan bisiklet turunda bu hafta pedallar Sarıkamış Şehitleri için çevrildi. Sabah erken saatte Yahya Kaptan'daki Hanımeli Kültür Merkezi önünde toplanan bisiklet tutkunları saygı duruşunun ardından pedal çevirmeye başladılar. Yaklaşık 5 kilometre pedal çeviren bisiklet tutkunları turlarını Yahya Kaptan'da sonlandırdılar. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:30 Kaynak: İHA

İzmit, Sarıkamış, Güncel
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