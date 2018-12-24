Pedallar Sarıkamış Şehitleri İçin Çevrildi
19 dakika önce
İzmitliler Sarıkamış şehitleri için pedal çevirdi.
İzmitliler Sarıkamış
şehitleri için pedal çevirdi.
İzmit'teki bisiklet turları devam ediyor. Yaklaşık 10 yıl önce başlatılan ve her hafta sonu yapılan bisiklet turunda bu hafta pedallar Sarıkamış Şehitleri için çevrildi. Sabah
erken saatte Yahya Kaptan'daki Hanımeli Kültür Merkezi önünde toplanan bisiklet tutkunları saygı duruşunun ardından pedal çevirmeye başladılar. Yaklaşık 5 kilometre pedal çeviren bisiklet tutkunları turlarını Yahya Kaptan'da sonlandırdılar. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:30 Kaynak: İHA
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