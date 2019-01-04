Son Dakika Haberleri: Pedallar Sarıkamış Şehitleri İçin Döndü

Pedallar Sarıkamış Şehitleri İçin Döndü

38 dakika önce

- Pedallar Sarıkamış Şehitleri için döndüARDAHAN - Sarıkamış şehitlerini anmak için 30 Aralık 2018 günü Ordu'dan bisikletle yola çıkan Atilla Bisiklet Kulübü üyeleri, Ardahan'da verdikleri molanın ardından törenle Sarıkamış'a uğurlandı.

- Pedallar Sarıkamış Şehitleri için döndü

ARDAHAN - Sarıkamış şehitlerini anmak için 30 Aralık 2018 günü Ordu'dan bisikletle yola çıkan Atilla Bisiklet Kulübü üyeleri, Ardahan'da verdikleri molanın ardından törenle Sarıkamış'a uğurlandı.
Sarıkamış şehitlerini anmak için pedal çeviren Atilla Bisiklet Kulübü üyeleri, Ardahan'dan Sarıkamış'a doğru uğurlandı. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Valilik binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bisikletçilerin yaptıkları etkinliğin maneviyatının büyük olduğunu, bu nedenle kendilerini tebrik ettiğini söyledi. Bu faaliyetlerin Türkiye'nin sonsuza dek payidar olacağının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Vali Masatlı şunları söyledi:
"Sarıkamış'ta bu ülkenin bekası ve bu milletin devamı için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Tabi onlar orada şehit oldular, biz onların sayesinde bugün burada güvenli ve huzurlu yaşıyoruz. Ama ne mutlu bize biz onları unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Sizler de bisikletçiler olarak bir farkındalık oluşturmak, belki de bir dikkat çekmek için bizim topraklarımıza da gelmişsiniz. Biz sizleri ağırlamaktan ve burada görmekten çok mutluyuz. Bu organizasyona destek veren Kastamonu bisiklet temsilciliğine, İstanbul bisikletçiler derneğine ve katkı sunan bütün herkese teşekkür ediyorum. Güzel insanları olan ve sıcak kalpleri olan Ardahan'ımızın sevgilerini gittiğiniz her yere götürmenizi sizden istiyoruz."
Atilla Bisiklet Takımı'nın kurucusu ve kaptanı Atilla Atay da Sarıkamış şehitlerini anmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla AKSA sponsorluğunda bisiklet turunun bu yıl 4.'sünü düzenlediklerini söyledi.
Konuşmaların ardından Atay, Vali Masatlı'ya flama hediye etti. Vali Masatlı da bisikletçilere Sarıkamış'taki şehitliğe götürülmek üzere kavanoza konulmuş Ardahan toprağını verdi.
Tören sonrası bisikletçiler, Masatlı'nın verdiği startla Sarıkamış'a gitmek üzere hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:20 Kaynak: İHA

Ordu, Ardahan, Sarıkamış, Spor
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