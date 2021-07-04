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Pedallar zirve için döndü - Son Dakika

Pedallar zirve için döndü

04.07.2021 13:54
Pedallar zirve için döndü, System.String[]

Osmangazi Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Uludağ Bisiklet Tırmanışı'na 282 sporcu katılırken, Sarıalan'da sona eren yarışı 1.14.34'lük derecesiyle 19 yaşındaki Samet Bulut kazandı.

Osmangazi Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Uludağ Bisiklet Tırmanışı'na 282 sporcu katılırken, Sarıalan'da sona eren yarışı 1.14.34'lük derecesiyle 19 yaşındaki Samet Bulut kazandı.

Bisiklet kullanımını özendirmek ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek adına 'Uludağ Bisiklet Tırmanışı' yarışması düzenleyen Osmangazi Belediyesi, yüzlerce bisiklet tutkununa ev sahipliği yaptı. Bursa Millet Bahçesi önünden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın damalı bayrağı sallamasıyla start alan yarış, Çekirge Meydanı ve İnkaya güzergahı geçilerek Uludağ Sarıalan'da sona erdi. Çekirge Bursa Millet Bahçesi'nden başlayıp, Uludağ Sarıalan'da sona eren toplam 31.7 kilometrelik parkur boyunca sporcular, hem sisli hem de güneşli havada ter dökerken, Bursa'nın eşsiz doğal güzelliklerinin tadını çıkardı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Bursa Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Yeşil Pedal Spor Kulübü işbirliğiyle gerçekleşen yarışta genel klasmanda 1.14.34'lük derecesiyle Samet Bulut birinciliği kazanırken, Emre Yavuz 1.16.54 derecesiyle ikinci, Muhammet Eyüp Karagöbek ise 1.22.39 derecesiyle üçüncü oldu.

Osmangazi Belediyesi'nin Sarıalan'da bulunan Taşkonak Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi. Ödül töreninde konuşan Başkan Dündar, bu yıl ilk kez düzenledikleri Uludağ Bisiklet Yarışı'nın çok heyecanlı geçtiğini belirterek katılım sağlayan tüm sporcu ve kulüplere teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi olarak pandemi sürecinin yeni döneminde önemli etkinliğe imza attıklarını kaydeden Başkan Dündar, "İlk kez Uludağ Bisiklet Tırmanışı'nı gerçekleştirdik. Türkiye Bisiklet Federasyonu ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından kulüp ve ferdi bazda 14-60 yaş arasında 24 kategoride düzenlenen güzel bir yarış oldu. Birinci olan sporcu kardeşimiz çok iyi derece yaptı kendisini tebrik ediyorum. Birinci olmak kadar yarışa katılmak ve tamamlamak da önemli. Bu güzelliği hep birlikte yaşadık. Uludağ'a ilk defa bu şekilde çıkanlar oldu. Uludağ, Bursa'mızın markası Türkiye'nin bir değeri. Kış turizmi dışında bu bölgenin yazın da hareketli ve gezilebilecek bir yer olduğunu göstermek istedik" dedi.

Belediye olarak kültür, sanat ve spor alanında birçok öneli projeye imza attıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Türkiye'nin en büyük atletizm salonunu kazandırdık. Yakın bir zamanda açılışını yapacağız. Bu hizmetler, bizlerin spora verdiği önemin bir göstergesi. İnşallah, atletizm sporu da tüm Türkiye'ye yayılarak uluslararası arenalarda bayrağımızı göndere çektirecek sporcular burada yetişecek. Önemli olan bu yatırımları siz sporcularla birlikte aktif olarak kullanmak. İlk kez düzenlediğimiz bu yarışı da Bisiklet Federasyonu ile geleneksel hale getirmeyi kararlaştırdık. İlk kez düzenlemiş olmamıza rağmen herhangi bir aksaklık yaşanmadık. Tüm katılımcıları tebrik ediyorum" diye konuştu.

Heyecanlı anlara sahne olan yarışta sporcular, kadın ve erkeklerde 18-20 yaş grubundan 60-64 yaş grubuna kadar farklı kategorilerde mücadele etti. - BURSA

Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü
Pedallar zirve için döndü

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bisiklet, Uludağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pedallar zirve için döndü - Son Dakika Spor


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