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Pedalları "Diriliş" için çevirdiler

52 dakika önce

Bilecik'te "Pedallarımızı, Söğüt'ten Hayme Ana'ya Diriliş İçin Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi.

Pedalları
Bilecik'te "Pedallarımızı, Söğüt'ten Hayme Ana'ya Diriliş İçin Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi önünde, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kaymakam Murat Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ile birlikte Bilecik, Bursa, Gaziantep ve Kütahya'dan gelen gönüllü 43 bisiklet sever bir araya geldi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bisiklet severlerin Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etmesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde alp kıyafetli askerlerin saygı nöbeti değişimini izlemesinin ardından bir açıklama yaptı. Şentürk, Cihan İmparatorluğunun kurulduğu topraklarda ve Anadolu'nun vatan yapılmasında büyük emeği olan Ertuğrul Gazi'nin otağını kurduğu Söğüt'ten böyle bir etkinliğin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençlerin, bisikletle ataların yaylak ve kışlak olarak Domaniç ile Söğüt arasında izledikleri güzergahı takip etmek suretiyle Domaniç'e ulaşacaklarını ifade eden Vali Şentürk, yeniden tarihi yola bir anlam katmak amacıyla böyle bir etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Konuşma sonrası Vali Şentürk, Kaymakam Öztürk ve bisiklet severler 100 kilometrelik sürüşün startını aldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:36 Kaynak: İHA
Bilecik, Söğüt, Yaşam
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