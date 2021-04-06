Pedalları kanser hastaları için çevirdiler, gökyüzüne mor balonlar uçurdular - Son Dakika

Pedalları kanser hastaları için çevirdiler, gökyüzüne mor balonlar uçurdular

06.04.2021 15:32

Pedalları kanser hastaları için çevirdiler, gökyüzüne mor balonlar uçurdular - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, Kanser Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdiği etkinlik, hastanede tedavi gören kanser hastalarına moral oldu Mersin'de 50 kişilik bisiklet grubu,...

Pedalları kanser hastaları için çevirdiler, gökyüzüne mor balonlar uçurdular

- Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, Kanser Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdiği etkinlik, hastanede tedavi gören kanser hastalarına moral oldu

MERSİN - Mersin'de 50 kişilik bisiklet grubu, bu kez pedalları kanser hastaları için çevirdi. Mor balonlarla 2 kilometre pedal çevirerek Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaşan grup, mor balonları gökyüzüne uçurdu. Kanser hastaları ise odalarının penceresinden karanfil attı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Amacımız, kansere karşı farkındalık oluşturmak" dedi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, Kanser Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdiği etkinlik, hastanede tedavi gören kanser hastalarına moral oldu. Toroslar Belediyesi, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kanser tedavisi gören hastalar için Onkoloji Kliniğinin bahçesinde sürpriz bir etkinlik düzenledi. Hastane bahçesi kanserle mücadelenin temsili rengi olan mor renkteki balonlarla süslendi.

Bisiklet ve mor balonlarla 2 kilometre pedal çevirdiler

50 kişiden oluşan Mersinli bisiklet ekibinin de katıldığı etkinlikte pedallar, kansere ve erken tedavinin önemine dikkat çekmek amacıyla daha sıkı çevrildi. Toroslar'da mor balonlarla Şehir Hastanesine kadar 2 kilometre tur atan bisiklet ekibini gören vatandaşlar ve hasta yakınları da farkındalığa alkışlarıyla destek verdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da bisiklet ekibiyle birlikte hastane bahçesinde buluşarak kanser hastalarına moral destek verdi.

Balonları gökyüzüne uçurdular

Kanserle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla ellerindeki mor balonları hastane bahçesinden gökyüzüne bırakan Başkan Yılmaz ve katılımcılara, kanser hastaları da odalarının pencerelerinden el sallayarak ve karanfil atarak eşlik etti.

"Kalbimiz, dualarımız tedavi gören hastalarla" diyen Başkan Yılmaz da hastalara, "Kanserle mücadelede yalnız değilsiniz. Buradaki gönül bağımız ve birlikteliğimiz, tüm zorlukların üstesinden gelmemiz için önemli bir vesiledir" diye seslendi.

"Kanser değil, biz güçlüyüz"

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, tıbbi tedavinin yanında kanser hastalarının en çok moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğunu belirterek, etkinliğe destek veren Mersin bisiklet derneklerine teşekkür etti. Yılmaz, "Kanser Haftası dolayısıyla Şehir Hastanesinde bir etkinlik düzenledik. Daha önce kanser hastası çocuklarımızı ziyaret ederek hediyelerimizi vermiştik. Bu yıl pandemi nedeniyle hastalarla doğrudan temas etmemiz mümkün değil. Biz de hastane bahçesinde, bisiklet derneklerimizle bir araya geldik. 50 kişiden oluşan bisiklet ekibi, kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 2 kilometre pedal çevirdi. Bu konuyla özdeşleşmiş olan mor renkteki balonları hastane bahçesine getirdiler. Kanser hastalarımız, çocuklarımız odalarının pencerelerine çıktılar. Biz de onlara selam ve sevgilerimizi illettik ve mor renkteki balonları gökyüzüne bıraktık. Onlar da sağ olsunlar bizlere karanfil attılar. Bu süreçte yan yana olamasak da el ele tutuşamasak da bir arada olmamıza hiçbir şey engel değil. Kanser hastalarına acil şifalar diliyor, bu zorlu süreçte görevini layıkıyla yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Devletimiz, ülkemiz ve milletimiz bu zorlu süreci başarıyla yönetiyor. İnşallah el ele beraber olacağımız günler de gelecek" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, daha sonra kanser hastalarının yakınlarıyla da sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pedalları kanser hastaları için çevirdiler, gökyüzüne mor balonlar uçurdular
Pedalları kanser hastaları için çevirdiler, gökyüzüne mor balonlar uçurdular
Pedalları kanser hastaları için çevirdiler, gökyüzüne mor balonlar uçurdular
Pedalları kanser hastaları için çevirdiler, gökyüzüne mor balonlar uçurdular

Toroslar, Bisiklet, Mersin, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Pedalları kanser hastaları için çevirdiler, gökyüzüne mor balonlar uçurdular - Son Dakika


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