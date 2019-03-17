Son Dakika Haberleri: Pedallarını 18 Mart Şehitleri İçin Çevirdiler

Pedallarını 18 Mart Şehitleri İçin Çevirdiler

1 saat önce

Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı Esbike'nin düzenlemiş olduğu 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Bisiklet Turu yoğun katılımla gerçekleşti.

Pedallarını 18 Mart Şehitleri İçin Çevirdiler, System.String[]
Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı Esbike'nin düzenlemiş olduğu 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Bisiklet Turu yoğun katılımla gerçekleşti.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma programı için Vilayet meydanında toplanan katılımcıların ilk durağı Hava Şehitliği oldu. Dualar eşliğinde şehitleri ziyaret eden ekip, daha sonra 45 kilometrelik rotaya bisikletleri sürdü. Ardından Sarısungur mahallesine geçen ekibin son durağı ise Kanlıpınar Şehitliği oldu. Yol boyunca şehitler için Türk bayraklarını dalgalandıran 40 kişilik ekibe liderliği ise Milli Takım Antrenörleri Eda ve Gökay Konuk çifti yaptı. Anlamlı etkinliği gerçekleştirilen ekibin ortak mesajı ise, "Şehitlerimizi saygıyla hürmetle özlemle anıyoruz" oldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:58 Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Eskişehir, Çanakkale, Spor
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