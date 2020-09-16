Pedalllar yetimler için çevrilecek - Son Dakika

Pedalllar yetimler için çevrilecek

Malatya İHH İnsani Yardım Derneği gönüllülerinden İhsan Kılıç "Yetim Farkındalığı" oluşturmak için Malatya'dan Bursa'ya pedal çevirecek.

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Malatya İHH İnsani Yardım Derneği gönüllülerinden İhsan Kılıç "Yetim Farkındalığı" oluşturmak için Malatya'dan Bursa'ya pedal çevirecek.

Malatya İHH ofisinin önünde gerçekleşen uğurlama programında konuşan İhsan Kılıç, dünyada yetimlerin zor şartlar altında yaşadığına dikkat çekerek, "Açlıklar, savaşlar, insani krizler, doğal afetler vs derken bunlardan en çok etkilenenler de muhakkak ki yetimlerdir. Yetimler yani babaları vefat eden hiçbir koruması olmayan çocuklardan bahsediyorum. Bende yetimler için ne yapabilirim sorusunu önce kendime sordum ve durumu İHH Yetkililerine aktardım. Yaptığımız görüşmeler sonucu en önemli şeylerden birinin 'farkındalık oluşturmak' olduğu kanısına vardık ve böyle bir yola giriştim" dedi.

Malatya'dan Bursa'ya bisikleti ile yola çıkacağını ve yaklaşık bin 500 km'den fazla yol kat etmeyi hedeflediğini belirten Kılıç, "Bir nebze farkındalık oluşturabilirsem ne mutlu bana. Yetimler için bir şeyler yapmak her insanın olduğu gibi benimde insani görevlerimin arasında. Herkesi "yetimler için ne yapabilirim?" sorusunu sormaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Giydiği tişörtünde "Yetim Gülerse Dünya Güler ve Her Kalbe Bir Yetim, Kalpler Yetim Kalmasın" sloganları yazan İhsan Kılıç'ı uğurlamaya gelenlerin arasında İHH İnsani Yardım Vakfı Malatya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Derin de yaptığı açıklamada 'Savaşlar, İnsani krizler, doğal afetler, hastalık gibi sebeplerden dünya üzerinde her gün 10 bine yakın çocuk yetim kalıyor. Bu rakam senede 3,5 milyona ulaşıyor. 24 saat içerisinde 6 binden fazla çocuk insan tacirleri, organ ve fuhuş mafyaları tarafından kaçırılıyor ve kullanılıyor. Dünyanın farklı yerlerinde 2,5 milyon çocuk satılıyor, 300 bin çocuk boylarından büyük silahlarla cephelere sürülüyor. 2015 UNİCEF raporlarına göre dünya üzerinde 400 milyon yetim var ve bunların 150 milyonu herhangi bir kurum, devlet vs koruması olmaksızın sokaklarda yaşıyor. Dikkatinizi çekmek isterim bu veriler 2015 yılının verileri ve 2020 yılındayız yani bu rakamların üzerine yüzlerce milyon yetim çocuk eklenmiştir" dedi.

Malatya'da yaptıkları yetim çalışmaları hakkında da bilgi veren Ömer Derin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yetim her yerde bizim gözümüzde mazlumdur. Afrika'da, Afganistan'da Suriye'de, Irak'ta, Bosna'da, Endonezya'da ve daha onlarca ülkede olduğu gibi yanı başımızda belki bir komşumuz belki bir akrabamız da yetim kalabiliyor. Tabii ki devletimizin sosyal devlet olması, akrabalık bağları vs ülkemizde daha güçlü olması hasebiyle kriz ve açlığın olduğu bölgelere göre daha iyi durumda hayatlarını idame ettirmekteler çok şükür. Malatya İHH olarak bizde Malatya'mızda yüzlerce yetime bağışçılarımızın katkılarıyla destek olmaktayız ve olmaya devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntıları olmamaları için arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Yüzlerce yetimimize her ay burs veriyoruz. Gıda kolilerini, adaklık kurban ve kurban bayramlarında kurban paylarını, okul zamanı kırtasiye malzemelerini, bayramlık kıyafetlerini, bayramlık tatlılarını vs vs bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bugün de dünyadaki yetim gerçeğinin farkındalığını oluşturmak için İhsan abimizi uğurluyoruz. Tahmini 20 gün boyunca pedal çevirip Bursa'ya farkındalık oluşturmak için ulaşmaya çalışacak olan İhsan abimiz tabiri caizse bir kıvılcım. Umuyoruz ve bunun için de çabalamaya devam edeceğiz ki herkes dünyadaki yetim gerçeğine sırtını dönmekten vazgeçsin. İhsan abimizin söylediği gibi "Yetimler için Ne Yapabilirim?" sorusunu herkes kendine sorsun ve artık bu masum yavrularımız için elini taşın altına koysun. Bu vesileyle duyarlı olan herkesi yetimler için bir şeyler yapmaya davet ediyoruz."

Dualar eşliğinde "yetim farkındalığı" oluşturmak için ilk pedallarını çeviren İhsan Kılıç yaklaşık 20 gün sürecek bin 500 km'den fazla yolculuğa başladı. - MALATYA

İhsan Kılıç, Malatya, Bursa, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pedalllar yetimler için çevrilecek - Son Dakika

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