Pedasa çalışmaları arkeoloji öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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Pedasa çalışmaları arkeoloji öğrencileriyle buluştu

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen 'Pedasa ve Leleg Yarımadasında Ölü İnançları' isimli konferans, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Pedasa çalışmaları arkeoloji öğrencileriyle buluştu, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen 'Pedasa ve Leleg Yarımadasında Ölü İnançları' isimli konferans, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Diler'in konuşmacı olarak katıldığı konferans öncesinde ADÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez, konferansla ilgili bilgi verdi.


Sunumunda Pedasa antik kenti hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Adnan Diler, "Pedasa Bodrum Yarımadası'nda, bizim Leleg Yarımadası dediğimiz yerde önemli bir antik kent. M.Ö 13. yüzyıla uzanan bir tarihi var. Pedasa'nın Bodrum Yarımadası için başka bir önemi de çok iyi korunmuş olması, çevresi ormanlık bir alan olduğundan hiç yapılanma gerçekleşmemiş. Böylece eski bir kent, hiç bozulmadan 3 bin yıl önceki haliyle okunabiliyor. Ben bunun çok önemli bir değer olduğunu düşünüyorum" dedi.


"Yapılan Çalışmalarla Bölge Tarihi ve Arkeolojisi Adına Önemli Bilgiler Edindik"


Gerçekleştirdikleri kazı çalışmalarıyla 14. yüzyılın izlerini sürdüklerini ifade eden Prof. Dr. Diler, çalışmalarında bölge tarihi ve arkeolojisi için çok önemli bilgiler elde ettiklerini söyledi. Leleglerin ölü gömme gelenekleri, tanrı inançları ile Anadolu'nun yerli halkı gibi bir yaşam tarzına sahip olduğunu belirten Diler, Bodrum Yarımadası'ndaki yapılanmanın, Pedasa antik kenti için çok büyük bir risk oluşturduğunun altını çizdi. Diler "Pedasa'nın altından bir tünel, diğer yarımadanın yapılanmamış alanından da bir viyadük ve köprülerle geçen bir çevreyolu projesi var. Esasında bu projeler antik kente çok ciddi zararlar verebilir. Bizim bütün çabamız, arkeolojik anlamda olduğu kadar, doğal anlamda da yarımadaya sahip çıkmak ve korumak. Bu çalışmanın, gelecekte kültür turizmine de çok faydası olacağını düşünüyorum" diye konuştu. - AYDIN

Arkeoloji, Bodrum, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
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