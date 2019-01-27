Son Dakika Haberleri: Pedersen'den Arap Birliği'ne İlk Ziyaret

Pedersen'den Arap Birliği'ne İlk Ziyaret

53 dakika önce

Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye krizinde barışçıl çözüm çabalarını görüştü.

Pedersen'den Arap Birliği'ne İlk Ziyaret, System.String[]
Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye krizinde barışçıl çözüm çabalarını görüştü.

Pedersen, göreve başlamasının ardından Arap Birliği'nin Kahire'deki merkezini ilk kez ziyaret etti.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pedersen ile Ebu Gayt, Arap ülkeleri arasında ve uluslararası düzeyde Suriye krizine barışçıl çözüm bulunması için yaptıkları görüşmelerin detaylarını ve sonuçlarını değerlendirdi.

Suriye krizine ilişkin son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Ebu Gayt, Suriye halkının taleplerini karşılayacak barışçıl çözümün önemini vurguladı.

Pedersen ise Arap ülkelerinin Suriye'ye karşı konumlarını öğrenmeye önem verdiğinin altını çizdi.

Staffan de Mistura'nın istifasının ardından BM Suriye Özel Temsilciliğine atanan Norveçli diplomat Pedersen yaklaşık iki hafta önce göreve başlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:19 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Suriye, Arap Birliği, Dünya
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