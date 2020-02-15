Pediatri polikliniğinin duvarları matematiksel objelerle renklendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pediatri polikliniğinin duvarları matematiksel objelerle renklendirildi - Son Dakika

Pediatri polikliniğinin duvarları matematiksel objelerle renklendirildi

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Matematik öğretmeni Fatma Tufançlı koordinatörlüğünde yürütülen projede, öğrencilerle birlikte Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi pediatri polikliniği duvarları matematiksel objelerle renklendirildi.

Pediatri polikliniğinin duvarları matematiksel objelerle renklendirildi, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Matematik öğretmeni Fatma Tufançlı koordinatörlüğünde yürütülen projede, öğrencilerle birlikte Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi pediatri polikliniği duvarları matematiksel objelerle renklendirildi.


Bu projede matematikle çocuklar arasında bir bağ kurarak matematiğe olan ilgilerini artırmayı hedeflediklerini belirten Fatma Hoca, ayrıca hastaneye gelen çocukların ilgilerini başka bir noktaya kaydırarak hastane ortamının vermiş olduğu endişelerden uzaklaştırmayı hedeflediklerini söyledi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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