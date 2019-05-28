Son Dakika Haberleri: "Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına suç duyurusu
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"Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına suç duyurusu

6 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, pedofili içeren ifadelerin yer aldığı kitabın yazarı, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, pedofili içeren ifadelerin yer aldığı kitabın yazarı, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya ve bazı haberlerde basım tarihi 2013 olan bir kitapta pedofili içeren ifadelere yer verildiğinin görüldüğü aktarıldı.
Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin Tu¨rk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık tes¸kil ettigˆi gerekçesiyle yazar, basım ve dagˆıtımını yapan kis¸iler hakkında yasal is¸lemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli yasal sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerikle mücadelemiz devam edecektir." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:50 Kaynak: AA
Söz, Güncel
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