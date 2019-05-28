"Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına soruşturma
2 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:11 Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibarelerle ilgili Abdullah Şevki hakkında Tu¨rk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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