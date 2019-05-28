Son Dakika Haberleri: "Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına soruşturma
Son Dakika Güncel Haber

"Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına soruşturma

2 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibarelerle ilgili Abdullah Şevki hakkında Tu¨rk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:11 Kaynak: AA
Başsavcı, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuk istismarını anlatan kitapta bulunan iğrenç satırlar, sosyal medyada büyük tepki topladı Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek Altın Günü Düşüşle Kapattı! İşte Son Durum Bakan Soylu açıkladı: Yılbaşından bu yana 433 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 21:16:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]