Son Dakika Haberleri: "Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

"Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı gözaltına alındı

33 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kitabında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu yazar Abdullah Şevki gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kitabında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu yazar Abdullah Şevki gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan 'Zümrüt Apartmanı' isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında 'TCK'nın 226. maddesi' uyarınca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu şahıs gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Daha önceden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "pedofili" ifadeler içeren kitabın basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmişti. Akabinde Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:33 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlatıldı 6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan'a övgü yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 23:06:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]