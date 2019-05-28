Son Dakika Haberleri: "Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı gözaltında
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"Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı gözaltında

34 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine, Abdullah Şevki hakkında, kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibareler nedeniyle Tu¨rk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Şevki'nin, soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kitaptaki ifadelerin, Tu¨rk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık tes¸kil ettigˆi gerekçesiyle yazar, basım ve dagˆıtımını yapan kis¸iler hakkında yasal is¸lemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli yasal sürecin başlatıldığı, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:34 Kaynak: AA
Başsavcı, Ankara, Güncel
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