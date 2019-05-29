Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu
24 dakika önce
- Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu'nun minibüse binişi ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:19 Kaynak: AA
- Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu'nun minibüse binişi ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu.
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