Son Dakika Haberleri: Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu
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Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu

24 dakika önce

- Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu'nun minibüse binişi ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu.

- Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu'nun minibüse binişi ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu.
Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:19 Kaynak: AA
Başsavcı, Ankara, Güncel
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