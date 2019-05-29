Son Dakika Haberleri: Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu ile yazarı Abdullah Şevki adliyeye sevk...
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Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu ile yazarı Abdullah Şevki adliyeye sevk...

12 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ile yazarı Abdullah Şevki adliyeye sevk edildi.

Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu ile yazarı Abdullah Şevki adliyeye sevk..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ile yazarı Abdullah Şevki adliyeye sevk edildi. (2)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:59 Kaynak: AA
Başsavcı, Ankara, Güncel
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