Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu ile yazarı Abdullah Şevki adliyeye sevk...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ile yazarı Abdullah Şevki adliyeye sevk edildi.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:59 Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ile yazarı Abdullah Şevki adliyeye sevk edildi. (2)
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