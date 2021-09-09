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Pedro de Noronha'dan Tülin Şahin ile ilgili çarpıcı iddialar: Onu terk ettiğim için canımı yakmak istiyor - Son Dakika

Pedro de Noronha'dan Tülin Şahin ile ilgili çarpıcı iddialar: Onu terk ettiğim için canımı yakmak istiyor

09.09.2021 08:13
Pedro de Noronha'dan Tülin Şahin ile ilgili çarpıcı iddialar: Onu terk ettiğim için canımı yakmak istiyor, System.String[]

? Tülin Şahin'le nasıl tanıştığınızı merak ediyorum.

? Tülin Şahin'le nasıl tanıştığınızı merak ediyorum. Şöyle bir şey duymuştum; sizinle görüntülenmemek için yurtdışında görüşmeyi istemiş. Doğru mu?

Evet, bu doğru. Amerikalı bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık ve sonra birbirimize mesaj atarak sohbet etmeye başladık. 3 gün boyunca hiç aralıksız sohbet ettik. 3 gün sonra, "Oraya gelip seni görmek isterim" dedim. "Hayır, gelemezsin" dedi. "Neden?" dedim. "Ben burada çok ünlü biriyim ve bizi burada birlikte görürlerse fotoğraflarımızı çekerler" diye yanıtladı. Bu nedenle Tülin benim yanıma, Lizbon'a geldi. Lizbon'da harika bir 5 gün geçirdik ve çıkmaya başladık.

? İlk evliliğinizden iki oğlunuz var, 14 ve 15 yaşlarında. İlk buluşmada çocuklarınızla tanıştı mı?

Hayır, çocuklarım Londra'dalar ve yaz tatili için Lizbon'a geldiklerinde Tülin'le tanıştılar. Harika anlaştılar.

? Sevdiler mi Tülin Hanım'ı?

Aslında o yaz, hayatımın en güzel yazlarından biriydi. İki oğlum da Tülin'e bayıldı, çok etkilendiler. Çok eğlenceliydi Tülin. Tam televizyonlarda görmeye alıştığınız Tülin'di.

? Televizyondan tanıyor muydunuz öncesinde?

Hayır, tanımıyordum.

Pedro de Noronha'dan Tülin Şahin ile ilgili çarpıcı iddialar: Onu terk ettiğim için canımı yakmak istiyor

SIENA'NIN, ONUN İÇİN SAVAŞTIĞIMI BİLMESİNİ İSTİYORUM

? Eski evliliğiyle ilgili bilgi sahibi miydiniz?

Evet, tabii ki anlattı bunu. Ama onun eski ilişkisi hakkında konuşmayı çok centilmence bulmuyorum. Sizinle konuşmayı sadece Siena için kabul ettim. İleride büyüyüp bunu okuduğunda gerçekleri öğrenmesini, "Evet, babam böyle biriymiş" diye düşünmesini, onun için savaştığımı bilmesini istiyorum.

? Ama Tülin Şahin'in meşhur olması sizi ilk andan itibaren olumsuz etkilemedi, değil mi?

Aslında etkiledi. Çünkü baştan beri benim için tek sorun, ünlü olmasıydı. O, ilişkimizin başından beri çocuk istiyordu. Ben çocuğumun böyle bir hayatı olmasını istemediğimi ve çocuğumuzun Portekiz'de büyümesini istediğimi söyledim. Bakın, İstanbul harika bir şehir ama çocuk büyütmek için zor bir şehir. Ben sahilde yaşıyorum ve çocuklarımın da deniz kenarında, sahilde büyümesini, benim gibi sörf yapmalarını istedim. Modellik kariyerinin sonlarındaydı Tülin, 40 oluyordu. Günde iki kere İstanbul'a uçak var. "Ne zaman iş için gitmen gerekiyorsa, atlar gidersin" dedim.

? "Evet" dedi mi bu teklifinize?

Evet demişti. Ta ki hamile kalana kadar.

PLAN YAPMIŞTIK AMA HAMİLE KALINCA HER ŞEY DEĞİŞTİ

? Hamileliğiyle ne değişti?

Her şey! Günden geceye bambaşka bir insan oldu. Çocuklarımla bir araya geldiğinde, birden bambaşka davranmaya başladı. Onların da kafası karıştı. Bana verdiği bütün sözleri teker teker bozmaya başladı. Benim için söz onurdur; bir söz verirsiniz, el sıkışırsınız ve bu değişmez. İnsanların bir şey söyleyip, başka şeyler yapmasına alışkın değilim. Ama hamileliği nedeniyle diye düşündüm ve bir kızımız olacaktı. Evet, erkek de olabilirdi ama Tanrı bize bu kız çocuğunu bahşetti. Bütün planlarımı altüst ettim, ki benim için neredeyse imkansızdı ve o süreçte 4 ay Türkiye'de yaşadım. Fedakarlık etmeye karar verdim, çünkü ikinci kez bir aile kurma fırsatım olmuştu ve bunun yürümesi için her şeyi yapmaya hazırdım.

Pedro de Noronha'dan Tülin Şahin ile ilgili çarpıcı iddialar: Onu terk ettiğim için canımı yakmak istiyor

EVLİLİĞİ GERÇEK BULMUYORUM, İNSANLAR KALPTEN EVLENMELİ

? Evlenmek istemediniz ama...

Ben kağıt üzerinde evli olmayı gerçek bulmuyorum. Kalpten evlenmeli insanlar. Daha önce bir kere evlendim ve sancılı bir süreçti. Bunu da Tülin'le baştan konuşmuştuk ve buna anlayış göstermişti. Tabii ki ben o zamanlar Türk kültürü için bunun ne kadar önemli olduğunu da bilmiyordum. Çünkü Avrupa'da böyle bir kültür yok. Çocuk sahibi olmak, resmi olarak evli olmaktan çok daha büyük bir anlaşmadır bence. Çünkü iki kişiyi bir ömür birbirine bağlar.

SAHTE DÜĞÜNÜ TÜLİN İSTEDİ

? Neden medya için sahte bir düğün yaptınız?

Tülin bana, bunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu söyledi. Ben de ona, "Sana kaç kere evlenmek istemediğimi söyledim, sen de bunu kabul ettin, lütfen bana baskı kurma" dedim. "Bu yaptığının adil olduğunu düşünmüyorum, bunun için bebeği kullanıyorsun" dedim. Sonra onun iletişim danışmanı bu fikirle geldi. Lizbon'da evlenmiş gibi yapın, nasıl olsa gazeteciler belediyeye gidip bunu kontrol etmez. Türkiye, onun ihtisas alanı, benim değil! Kariyerini o nasıl yönetmek istiyorsa, o şekilde yönetir, ben karışmam diye düşündüm.

? Fotoğraf çektirip, servis ettiniz. Özel fotoğrafçı mı tuttu?

Hayır, benim 14 yaşındaki oğlum çekti fotoğrafları.

? Bunun sahte bir düğün olduğunu biliyor muydu?

Hayır, çocuklarıma söylemedim. Onlar gerçekten evlendiğimizi düşündü. Çünkü çok mutlu olmuşlardı, bozmak istemedim o anı.

OĞULLARIMI EVDEN ATTI

? Türkiye'de de birçok ünlü isim evlenmeden çocuk sahibi oluyor. Neden sizce Tülin Şahin bu sahte nikah mizansenine ihtiyaç duydu?

Bence kendini "Türkiye'nin yüzü" olarak görüyor ve evlenmiş görünerek herkesi memnun etmeye çalışıyor. Zaten o yüzden iki oğlum olduğunun bilinmesini istemedi.

? Bunu neden gizleme ihtiyacı hissetmiş?

O, Türkiye'deki "mükemmel kız" imajını çok önemsiyor. Çocuklu bir adamla, evlenmeden çocuk yapmış olmasının kariyerine zarar vereceğini düşünüyordu. Hatta şu çok çok büyük bir problem olmuştu. Oğullarım, Siena doğduktan 5 hafta sonra onu görmeye Türkiye'ye gelmek istediler. Tülin istemedi, "Biz Lizbon'a gidince görseler olmaz mı?" dedi. "Çocuklar 9 ay zor sabrettiler, büyük bir heyecanla kardeşlerinin doğumunu beklediler, 5 hafta bile onlara çok geldi" dedim. Sonra geldiler ama korkunçtu! Çünkü Tülin onları evden attı ve biz geceyi otelde geçirdik. Ben yanlış bir şey yapmadım. Yaptığım tek şey, artık Tülin'i istememekti. Bir ilişkide, bir taraf devam etmek istemeyebilir. Benim çocuklarımı reddetmesi büyük bir kırılma noktası oldu, ona olan aşkım da sarsıldı. Ama yine de denedim. Çocukları Lizbon'a götürdükten sonra geri geldim. 2 aylık bir bebeği terk edemezdim. 3 ay boyunca burada birlikteydik ve denedik ama olmadı. Ben elimden gelenin en iyisini yaptığıma inanıyorum.

Pedro de Noronha'dan Tülin Şahin ile ilgili çarpıcı iddialar: Onu terk ettiğim için canımı yakmak istiyor

BANA HİÇ YEMEK YAPMADI BİLDİĞİNİ DE SANMIYORUM

? Doğumdan sonra kilolarını veremediği için psikolojik baskı yaptınız söyleniyor...

Buna iki yanıtım var. Birincisi şu: Portekizcede "gorda" diye bir sözcük var. Bu, hem "tombul" anlamına geliyor hem de "canım" demek. İspanyolcada da aynı kullanım var, istediğinize sorabilirsiniz. İkincisi; ben ne zaman Tülin'in doğum sonrası duygu durum bozukluğu yaşadığını fark ettim, ona tavsiyeler vermeye çalıştım. Benim de çok stresli bir işim var ve dönem dönem depresif hissettiğim zamanlar oldu. Öyle zamanlarda daha iyi hissetmek için daha sağlıklı beslendim, egzersiz ve meditasyon yaptım. Depresif düşüncelerle mücadele etmek zorundasınız, ona "Hadi kalk bir yürüyüş yapalım, temiz hava alalım, vücudun endorfin salgılasın" derdim. Ama hep bahanesi vardı.

? Tülin Şahin, beslenme ve diyet konusunda kitapları olan bir isim. Sağlıklı beslendiğini düşünüyorum bu süreçte de...

Hayır, ben onu iyi besledim. Çünkü ilgi alanım bu olduğu için beslenme konusunda çok bilgiliyim. Evimizde şefimiz vardı sağlıklı beslenmesini sağlayan.

? Evde özel şefiniz mi vardı?

Evet, tabii ki.

? Bütün yemekleri o mu yapıyordu?

Evet, Tülin bana hiç yemek yapmadı.

SABAH KALKAMIYORDU, BEBEĞİ PEK EMZİRMEDİ

? Bir de dadı meselesi vardı. Tülin Şahin, dadı istemediğini ama sizin zorladığınızı söylemişti.

Doğru değil, ben onu dadı tutması için zorlamadım.

? Ayrıca emzirmesine de karşı olduğunuzu söyledi.

Hayır, bu da doğru değil. Model olduğu için Tülin'in disiplinli olduğunu düşünürsünüz ama hiç değil. Emzirmek de bir disiplin gerektiriyor. Her 3 saatte bir bebeği emzirmelisiniz. Örneğin bebek sabah 6'da uyanınca beslenmesi gerekiyor. Ama Tülin kalkamıyordu. "Dadı tutalım" dediğimde bunu kast ettim. Belki bebeği beş kere falan emzirmiştir. Hem bir baba, neden bebeğinin anne sütü almasını istemesin ki? Anne sütü, dünyanın en besleyici gıdasıdır. Yani hikaye onun anlattığından çok farklı. Bütün stratejisini 'Pedro'yu itibarsızlaşma' üzerine kurmuş.

"MUZ CUMHURİYETİ" HABERİYLE ÇİZGİYİ AŞTI

? Türkiye'ye "muz cumhuriyeti" dediğiniz yazıldı. Nedir bunun aslı?

Saçmalık! 2000'den beri Türkiye'ye geliyorum. Burada Tülin'den çok daha fazla arkadaşım vardır. Bu ülkeye büyük saygı duyuyorum. Kanuni Sultan Süleyman'a hayranım. Tülin'in ne yapmak istediğini çok iyi biliyorum. İşin içine kamuoyunu karıştırarak, "Pedro kötü adam" dedirtmek istiyor. Ama "muz cumhuriyeti" haberiyle çizgiyi aştı. Bu benim hayatımı, benimle birlikteyken Siena'nın hayatını tehlikeye atan bir durum. Sonuçta ben de bir gün kendi kızımla bu ülkede baş başa güzel zaman geçirmek istiyorum. Onu bir gün Portekiz'e de götürebilmeyi istiyorum. Neden onu kaçırmak isteyeyim?

ÇOCUK KAÇIRDIĞIM AN LİSANSIMI KAYBEDERİM

? Bu hikaye nereden çıktı?

Bence bir çocuk annesinin yanında olmalıdır, ona aittir, ona ihtiyacı vardır. Buna inanan bir insan neden çocuk kaçırsın? Ben çocuk kaçırdığım an, Interpol'ün arama listesine girerim, ertesi gün yatırımcı lisansımı kaybederim. Bütün bunlar Siena'nın hayrına mı olur sizce? Ben Siena'yı seviyorum ve sadece onun iyiliğini istiyorum. Annesiyle birlikte olmak onun için iyidir. Zamanı geldiğinde arada bir de olsa, benim ailemle bir araya gelmesini isterim, babaannesini, halasını görmesini isterim. Ki onlar Siena doğarken yanındaydılar. Peki, Tülin'in ailesi neredeydi?

? Onlar yok muydu?

Yoktu tabii! Çünkü Tülin, ailesiyle konuşmuyor. Ama buna rağmen benimle ilgili öyle bir portre çiziliyor ki! Avukatlarım, Siena'yı görebilmem için dilekçe verdiklerinde evli olmadığımız ortaya çıktı. Böylece onun PR stratejisi çöktü. Durumu kurtarmak için daha büyük bir habere ihtiyacı vardı. Daha büyük haber neydi? "Pedro bize şiddet uyguladı!"

Pedro de Noronha'dan Tülin Şahin ile ilgili çarpıcı iddialar: Onu terk ettiğim için canımı yakmak istiyor

Noronha, Türkiye'ye geldiğinde bir arkadaşında kaldığı için Tülin Şahin'in onu kıskanıp, Siena'nın önünde ona vurduğunu da anlattı.

RÖVANŞ İSTİYOR

"Tülin beni kıskandı" dediniz; hala size aşık olduğunu düşünüyor musunuz?

Hayır, şöyle olduğunu düşünüyorum; bir insan çevresinden sadece "evet" cevabını almaya alışıksa, bir gün "hayır" ile karşılaşırsa egosu fena zedelenir. Şu an onun yaşadığı şey, terk edildiği için kalbinin kırılması değil. O rövanş istiyor. Beni aslında gerçekten kıskanmıyor, onu terk eden kişinin canını acıtmak istiyor.

VERGİ KAÇIRMA MESELESİ

? Tülin Şahin, patronu olduğunuz Noster Capital isimli şirketin, Cayman Adaları'ndaki adresinin vergi kaçakçılarının merkezi olduğunu iddia ediyor...

Herkesin vergi anlaşmaları gibi konuları anlamasını bekleyemem tabii ama durumu kısaca şöyle açıklayabilirim. Noster Capital, iki 'hedge fonu' dediğimiz yatırımı yönetmektedir. Biri Cayman Adaları'nda bulunuyor, diğeri Malta merkezli. Dünyadaki her hedge fonu (3 trilyon dolar ve üzerinde bir endüstri) bir vergi cennetine dayanmaktadır. Nedeni ise çok basit. Hedge fonlar, müşterilerinin sermaye kazançları üzerinden iki kez vergilendirilmesinden kaçınmak için vergi cennetlerinde yapılandırılmıştır. Yatırımcı, bir Cayman hedge fonuna yatırım yaptığında, Cayman'da vergi ödemez, bu vergileri ikamet ettiği ülkede öder. Hiçbir ülke buna itiraz etmez. Çünkü vergi gelirlerini artıran bir durumdur.

Pedro de Noronha'dan Tülin Şahin ile ilgili çarpıcı iddialar: Onu terk ettiğim için canımı yakmak istiyor

Tülin Şahin, Türkiye, Vergi, Siena, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Pedro de Noronha'dan Tülin Şahin ile ilgili çarpıcı iddialar: Onu terk ettiğim için canımı yakmak istiyor - Son Dakika Magazin


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