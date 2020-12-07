Pedro Henrique 2. golünü attı - Son Dakika

Pedro Henrique 2. golünü attı

07.12.2020 09:02
Pedro Henrique 2. golünü attı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique bu sezon 2. golünü kaydetti.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique bu sezon 2. golünü kaydetti.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, ligin 11.haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1 sona eren Göztepe maçında takımının tek golünü attı.

Göztepe maçında 78 dakika sahada kalan Pedro Henrique, müsabakanın 73.dakikasında gol atarak takımını öne geçirmişti. Golü attıktan sonra büyük sevin yaşayan Brezilyalı futbolcu, 78.dakikada yerini Harrison Manzala'ya bıraktı.

Pedro Henrique bu sezon ilk golünü ligin 3.haftasında Kayseri'de oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında penaltıdan atmıştı. - KAYSERİ

Pedro Henrique 2. golünü attı

Pedro Henrique, Kayserispor, Hes Kablo, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pedro Henrique 2. golünü attı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kendine "Mesih" diyen Hasan Mezarcı'dan öldüğü yönündeki iddialara yanıt: Mesihler ölmez AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı Türk gazeteci, Amerika'daki korona kısıtlamalarına karşı yapılan gösteride saldırıya uğradı Genco Özak, "Kulkan Erdenet" karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız Denizli maçına damga vuran Altay'dan hakem Ali Palabıyık'a: Kırmızı kart verdin, yetmiyor mu? Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor
Kendisini 9 yerinden bıçaklayıp pompalıyla vuran eşini affeden kadın: Çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi Kendisini 9 yerinden bıçaklayıp pompalıyla vuran eşini affeden kadın: Çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi         
08:51
Şehirler arası yolculuk pahalıya patladı: Kısıtlamada yakalanan gruba 40 bin lira ceza Şehirler arası yolculuk pahalıya patladı: Kısıtlamada yakalanan gruba 40 bin lira ceza         
08:06
Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız         
07:33
Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı         
04:05
Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı         
23:48
Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi         
23:35
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
DSÖ'den Türkiye'deki koronavirüs durumunun değerlendirildiği röportaja ilişkin açıklama: Yanlış yorumlandı DSÖ'den Türkiye'deki koronavirüs durumunun değerlendirildiği röportaja ilişkin açıklama: Yanlış yorumlandı         
21:19
Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı         
18:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?         
16:40
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 09:07:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pedro Henrique 2. golünü attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei