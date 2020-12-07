Pedro Henrique 2. golünü attı

Pedro Henrique bu sezon ilk golünü ligin 3.haftasında Kayseri'de oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında penaltıdan atmıştı. - KAYSERİ

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, ligin 11.haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1 sona eren Göztepe maçında takımının tek golünü attı.

Hes Kablo Kayserispor 'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique bu sezon 2. golünü kaydetti.

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