Pedro Henrique 8. golünü attı - Son Dakika
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Pedro Henrique 8. golünü attı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu ligdeki 8. golünü attı.

Pedro Henrique 8. golünü attı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu ligdeki 8. golünü attı.

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 kazanan Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique 8. golünü attı. Yeni Malatyaspor maçının 42. dakikasında Mensah'ın pasını asiste çeviren ve şık bir vuruşla takımının 2. golünü atan Pedro Henrique, kendisinin de ligdeki 8. golünü attı. Brezilyalı futbolcu, attığı gol sonrasında takım arkadaşları ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

Pedro Henrique, bu sezon sarı kırmızılı forma ile Galatasaray, Denizlispor, Kasımpaşa, Sivasspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:25 Kaynak: İHA
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