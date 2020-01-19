Pedro Hernique golle döndü - Son Dakika
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Pedro Hernique golle döndü

7 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı oyuncusu Pedro Hernique ligin ikinci yarısına golle başladı.

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Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı oyuncusu Pedro Hernique ligin ikinci yarısına golle başladı.


Alanyaspor deplasmanında farklı mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da takımın tek golünü atan isim Brezilyalı Pedro Henrique oldu.


Pedro Henrique, müsabakanın 65. dakikasında oyuna girdi ve 87. dakikada golünü attı. Brezilyalı oyuncu bu sezonki 5.golüne imza attı. Ligin ilk yarısında Galatasaray, Denizlispor, Kasımpaşa ve Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşayan Pedro Hernique ikinci yarıdaki ilk golünü Alanyaspor'a attı. - KAYSERİ

Pedro Rodriguez Ledesma, Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
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