Son Dakika Haberleri: Pedro Hernique Kayseri'ye geldi
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Pedro Hernique Kayseri'ye geldi

58 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Paok takımdan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Pedro Hernique dün akşam Kayseri'ye geldi.

Pedro Hernique Kayseri'ye geldi, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, Paok takımdan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Pedro Hernique dün akşam Kayseri'ye geldi.

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, transferde bombaları tek tek patlatıyor.

Yunanistan ekibi Paok takımdan İstikbal Mobilya Kayserispor'a gelen Brezilyalı kanat oyuncusu Pedro Hernigue bugün önce sağlık kontrolünden geçecek ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Akşam saatlerinde Kayseri'ye gelen Pedro Hernique Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale havaalanında karşıladı. Pedro Hernique Sarı-Kırmızılı atkı ile poz verdi. - KAYSERİ
Pedro Rodriguez Ledesma, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:59 Kaynak: İHA
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