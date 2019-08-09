Pedro Hernique Kayseri'ye geldi
58 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, Paok takımdan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Pedro Hernique dün akşam Kayseri'ye geldi.
İstikbal Mobilya Kayserispor Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:59 Kaynak: İHA
, Paok
takımdan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Pedro Hernique dün akşam Kayseri'ye geldi.
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ekibi Paok takımdan İstikbal Mobilya Kayserispor'a gelen Brezilyalı kanat oyuncusu Pedro Hernigue bugün önce sağlık kontrolünden geçecek ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Akşam saatlerinde Kayseri'ye gelen Pedro Hernique Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale
havaalanında karşıladı. Pedro Hernique Sarı-Kırmızılı atkı ile poz verdi. - KAYSERİ
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