Olympiakos-Fenerbahçe maçına doğru - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un teknik direktörü Pedro Martins, rakibin hatalarından faydalanmaya çalışacaklarını kaydederek, "Kendi felsefemizi değiştirmeden kaliteli oynamaya çalışacağız ve taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz." dedi.

Martins ile futbolculardan Giorgos Masouras, maçın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Takımının son dönemdeki performansından memnun olduğunun altını çizen Martins, "Çok çalıştık ve yapacakları hatalardan yararlanmaya çalışacağız. Kendi felsefemizi değiştirmeden kaliteli oynamaya çalışacağız ve taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa Ligi'nde devam etmek istediklerini belirten Pedro Martins, "Avrupa Ligi ilerledikçe Şampiyonlar Ligi'ne benzer bir hal alıyor. Burada devam etmek istiyoruz. Kendimize yakışır şekilde ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Giorgos Masouras ise Fenerbahçe'nin kendilerine karşı daha farklı bir oyun sergileyeceğini ifade ederek, "Kendi evimizde galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Teknik olarak yanlışları da düzeltmeye çalışıyoruz. Gol atarsak bunu korumaya çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini vurgulayan Masouras, "Önemli olan bu ligde devam etmek. Hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.