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Pedro'nun VAR isyanı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 10 numarası Pedro Henrique VAR sistemine isyan etti.

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İstikbal Mobilya Kayserispor'un 10 numarası Pedro Henrique VAR sistemine isyan etti. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a tek golle mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da üzüntü var. Sarı Kırmızılı takımın yeni transferi Pedro Henrique hem yenilgiye hem de attığı 2 golün ofsayt gerekçesi ile iptal olmasına üzüldü. Müsabaka sonrasında sosyal paylaşım sitesinden fotoğraf paylaşan Pedro Henrique, gözyaşı emojileri koyarak VAR VAR isyan etti. Henrique sonrasında ise "Obrigado a todos Fs pelo apoio, vamos fortes para o prximo jogo (Tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki oyun için güçlü olalım)" paylaşımında bulundu Pedro Henrique, Cumartesi günü Kadir Has'ta oynanan Alanyaspor maçının 70. dakikasında ve 90+1. dakikasında goller atmıştı. Ancak her iki pozisyon da Ofsayt gerekçesi ile geçerli sayılmamıştı.
(İHA)
İstikbal Mobilya, Pedro Henrique, Kayserispor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:15 Kaynak: İHA
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