Pedro Rebocho, İstanbul'da
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Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:12 Kaynak: AA
Portekiz'in başkenti Lizbon'dan kalkan uçakla İstanbul'a gelen 24 yaşındaki futbolcuyu İstanbul Havalimanı'nda Beşiktaş Kulübü yetkilileri karşıladı.
Beşiktaş, Portekizli sol beki Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Guingamp'tan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
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