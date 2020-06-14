Pedro ve Gustavo oynayacak

Kalan 7 haftada kart görmemeleri konusunda teknik heyet tarafından uyarılan iki Brezilyalı oyuncunun yokluğu Fenerbahçe maçında oldukça hissedilmişti. - KAYSERİ

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique ve Gustavo Campanharo takıma döndü. Sarı kart cezalıları oldukları için Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Pedro Henrique ile Gustavo Campanharo, ligin 28.haftasında Kayseri'de oynanacak Gençlerbirliği maçında takımındaki yerini alacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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