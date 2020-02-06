Pegasus 14 milyona yakın yolcu taşıdı - Son Dakika
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Pegasus 14 milyona yakın yolcu taşıdı

6 saat önce

Dün akşam gerçekleşen ve şu ana kadar 3 kişin hayatını kaybettiği uçak kazasında incelemeler sürüyor.

Pegasus 14 milyona yakın yolcu taşıdı, System.String[]

Dün akşam gerçekleşen ve şu ana kadar 3 kişin hayatını kaybettiği uçak kazasında incelemeler sürüyor. Öte yandan havayolu şirketinin 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 13 milyon 860 bin yolcu taşıdığı görüldü.


Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağının dün akşam inişi esnasında pistten çıkarak kaza yapmıştı. Kaza sonucunda şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti. Bugün şirketin Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, uçağın pistten çıktığı olayla ilgili basın açıklaması yaptı. Nane, uçakta 177 yolcu, 6 mürettebattan oluşan toplam 183 kişinin bulunduğu açıkladı. Kaza sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Nane, "180 misafirimiz kabin çalışanlarımız dahil hastanelere sevk edildi" dedi. Nane, aynı zamanda 56 kişinin hastanelerden taburcu olduğunu belirtti. Kaza ile ilgili incelemeler ve çalışmalar sürüyor.


Bünyesinde kaç uçak var?


Pegasus'un resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, şirketin bünyesinde toplam 83 adet uçak bulunuyor.


Havayolu şirketini filosunda 46 adet Boeing B737-800, 1 adet Boeing 737-400, 24 adet Airbus A320-200 ve 12 adet Airbus A320-200neo model uçak bulunuyor.


Uçuş destinasyonları


Şirket, 36 yurt içi, 75 yurt dışı noktasında toplam 42 ülkeye 111 tarifeli sefer düzenliyor.


Yolcu taşıma rakamları


Haziran ayında KAP'ta yayınlanan ara dönem faaliyet raporundan elde edilen bilgilere göre, Pegasus 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 13 milyon 890 bin yolcu taşıdı. Şirket, bu dönemde yüzde 84,5'lik doluluk oranı yakaladı.


Şirketin konma sayısı 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 104,9 artışla 88 bin 843 olarak gerçekleşti.


Aynı dönemde yurt içinde 7 milyon 560 bin yolcu taşıyan şirket, 6 milyon 200 bin yurt dışı yolcu taşıma rakamına erişti. - İSTANBUL

Pegasus, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
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