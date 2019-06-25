Pegasus 150 pilot istihdam edecek
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Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Nane, bu yılın ocak ayında Pegasus Pilot Yetiştirme Programı'nı başlattıklarını belirterek, "Yıl sonu itibarıyla seçtiğimiz 150 yeni pilot adayına 2 yıllık eğitim vermeye başlayacağız." şeklinde konuştu.
Pegasus Hava Yolları
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:18
Genel Müdürü Nane, bu yılın ocak ayında Pegasus Pilot
Yetiştirme Programı'nı başlattıklarını belirterek, "Yıl sonu itibarıyla seçtiğimiz 150 yeni pilot adayına 2 yıllık eğitim vermeye başlayacağız." şeklinde konuştu.
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