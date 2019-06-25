Son Dakika Haberleri: Pegasus 150 pilot istihdam edecek
Son Dakika Ekonomi Haber

Pegasus 150 pilot istihdam edecek

58 dakika önce

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Nane, bu yılın ocak ayında Pegasus Pilot Yetiştirme Programı'nı başlattıklarını belirterek, "Yıl sonu itibarıyla seçtiğimiz 150 yeni pilot adayına 2 yıllık eğitim vermeye başlayacağız." şeklinde konuştu.

Pegasus 150 pilot istihdam edecek, System.String[]
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Nane, bu yılın ocak ayında Pegasus Pilot Yetiştirme Programı'nı başlattıklarını belirterek, "Yıl sonu itibarıyla seçtiğimiz 150 yeni pilot adayına 2 yıllık eğitim vermeye başlayacağız." şeklinde konuştu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:18 
Pegasus Hava Yolları, Pilot, Pegasus, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pilotun "Her şey çok güzel olacak" anonsuna yolcuların cevabı türbülans etkisi yarattı! Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi 'Her şey güzel olacak Ekrem abi' diye bağıran 16 yaşındaki Berkay'ın İmamoğlu'ndan beklentisi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:16:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pegasus 150 pilot istihdam edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]