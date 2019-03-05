Pegasus, 2018'i 8,3 Milyar Lira Ciro ile Kapattı

Pegasus Hava Yolları 2018 yılında misafir sayısını yüzde 8 artırarak 30 milyona çıkarttı.

Pegasus Hava Yolları 2018 yılında misafir sayısını yüzde 8 artırarak 30 milyona çıkarttı. Şirketin cirosu ise yüzde 55 artışla 8,3 milyar liraya yükseldi.



Pegasus Hava Yolları, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan verilere göre 2018 yılında misafir sayısını yüzde 8 artırarak 30 milyona çıkaran şirketin cirosu yüzde 55 artışla 8,3 milyar liraya yükseldi. 2018 yılı net dönem karı ise 507 milyon lira oldu.



2018 sonu itibarıyla iç hatlarda 17,7, dış hatlarda 12,3 olmak üzere toplam 30 milyon kişiye hizmet verdi. Bir önceki yıla göre iç hat misafir sayısı yüzde 5 artarken, dış hatlarda misafir sayısı yüzde 12 oranında büyüdü.



"2019 YILI BİZİM İÇİN YİNE BÜYÜME YILI OLMAYA ADAY"



2018 yılının sonuçlarını değerlendiren Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, "2018 yılı Pegasus Hava Yolları açısından son derece olumlu geçti. Artan turist sayısıyla birlikte biz de dış hat yolcu sayımızı yüzde12 artırmayı başardık. İç hatlarda ise yolcu sayımız yüzde 5 artış gösterdi. Gelirlerimizi 1,5 kat artırdık, karlılığımızı ise artan petrol fiyatlarına rağmen geçen yılki seviyede korumayı başardık. Kısacası her önemli metrikte iyileşme olan bir yıl daha geçirdik diyebiliriz" dedi.



2019'a dair görüşlerini de aktaran Mehmet Nane, "2019 yılı, zor geçen bir 2018'in devamı niteliğinde olacaktır. Turizm, 2018 yılına büyük katkı sağladı. 2019 yılında bunun devam edeceğini öngörüyoruz. Buna paralel olarak da havayoluyla seyahat eden yolcu sayısının artacağını düşünebiliriz. Biz de planlamalarımızı buna uygun şekilde yapıyoruz. Dalgalı suları hem ülkemiz hem de şirketimiz için avantajlı hale getirmek konusunda önemli sektörlerden biri olduğumuzu düşünüyoruz. Bu nedenle 2019 yılı bizim için yine büyüme yılı olmaya aday" şeklinde açıklamada bulundu.



2019 yılında da hız kesmeden yatırımlarına devam edeceklerini belirten Mehmet T. Nane, "2018 yılında 10 uçak teslim almıştık. 2019 yılında filomuza yeni uçaklar eklemeye devam edeceğiz. Bu bağlamda 11 yeni uçağı bu sene Airbus'tan teslim almayı bekliyoruz. İlk 321neo'larımızı bu sene teslim alacağız. Misafir memnuniyeti en büyük başarı kriterlerimizden bir tanesi ve buradan asla ödün vermiyoruz. Dijitalleşme ise misafirlerimizin deneyimlerini artırarak bizi tercih etmelerini sağlayan önemli unsurlardan" şeklinde konuştu.



DİJİTAL DÖNÜŞÜME AĞIRLIK VERİLECEK



Dijitalleşme yatırımlarının son sürat devam edeceğini ifade eden Mehmet Nane, "Dijitalleşme, Pegasus'un son yıllardaki en önemli odak alanı. 2018 yılında girdiğimiz dijital dönüşümle amacımız, bilet satın alımından seyahatin tüm adımlarına kadar misafirlerimizin deneyimini kolaylaştıracak ve yalınlaştıracak dijital çözümler üretmek. Önceliğimiz ise misafirlerimizin seyahatlerinde en fazla olumlu etkiyi yaratacak alanlar... Bu kapsamda dijitalleşmeyi internet sitemiz ve mobil kanallarımızın yanı sıra havaalanı ve uçak içi seyahat deneyiminde de yaratıyoruz" dedi.



Hava alanı süreçlerinin dijitalleşmesinin ve yalınlaşmasının toplam misafir deneyimi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Mehmet Nane, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uygulamaya başladığımız; misafirlerimizin hızlı, pratik ve dijital yolculuğunda bagajlarını kolay ve hızlı teslim edebilmeleri için geliştirdiğimiz Ekspres Bagaj hizmeti ve misafirlerimizi seyahatleri boyunca bilgilendirerek yönlendirebilmek ve seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz Seyahat Asistanı Programı çok güzel birer örnek. Bu ve benzeri uygulamaları diğer hava alanlarında da uygulamaya almak ve daha fazla dijital temas noktasını misafirleri yönlendirici şekilde kullanmak hedefindeyiz. Türkiye'nin dijital hava yolu olarak, 2019'da da teknolojiyi en üst seviyede kullanacağız ve misafir deneyiminde fark yaratma hedefiyle geliştirdiğimiz projelerimizi üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İstanbul

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