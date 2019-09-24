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Pegasus'a avrupa'dan ödül

22 dakika önce

DÜNYANIN en büyük iş yarışmalarından ve Avrupa iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 2019 Avrupa İş Ödülleri (European Business Awards) kapsamında Pegasus Hava Yolları 'Ulusal Kazanan' olarak seçildi.

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/ (Kurumsal Haber) - DÜNYANIN en büyük iş yarışmalarından ve Avrupa iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 2019 Avrupa İş Ödülleri (European Business Awards) kapsamında Pegasus Hava Yolları 'Ulusal Kazanan' olarak seçildi.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük iş yarışmalarından biri olan ve bu sene 12'ncisi gerçekleştirilen 2019 Avrupa İş Ödülleri (European Business Awards) kapsamında Pegasus, '150+ milyon Avro Cirolu Dijital Teknoloji Ödülü' kategorisinde 'Ulusal Kazanan' olarak seçildi. İş liderleri, politikacılar ve akademisyenlerin de olduğu bağımsız bir jüri, yarışma için 33 ülkeden 120 binin üzerinde şirketi değerlendirdi. Firma, yarışmanın son aşamasında Türkiye'yi temsil eden şirketler arasında yer aldı.
Firma yetkilileri, son jüri değerlendirme turunu tamamlamak ve genel kategori kazananlarının açıklanacağı gala seremonisine katılmak üzere 3-4 Aralık tarihlerinde Polonya'nın Varşova şehrinde olacak.

"BİRÇOK ALANDA DİJİTAL ÇÖZÜMLER ÜRETTİK"

Alınan ödülle ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Direktörü Barış Fındık, "2018 yılında girdiğimiz dijital dönüşüm çerçevesinde internet sitemizden operasyonel süreçlerimize kadar birçok alanda dijital çözümler ürettik. Bu yepyeni ve teknolojik bakış açısıyla yaptığımız çalışmalar neticesinde, tüm dünyada en prestijli iş ödülleri arasında yer alan bir yarışmada özellikle dijital teknoloji alanında 'Ulusal Kazanan' seçilmek bizim için çok anlamlı. 3-4 Aralık tarihlerinde Varşova'da yarışmanın son jüri değerlendirme turu gerçekleştirilecek. Biz de ülkemizi gururla temsil edeceğiz" dedi.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:24 Kaynak: DHA
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